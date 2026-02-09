TMW Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, Trento e Foggia hanno messo nel mirino Michele Rigione in vista della prossima sessione di mercato. Il difensore centrale, profilo di esperienza e affidabilità per la categoria, sarebbe finito sul taccuino di entrambe le società, pronte a muoversi per rinforzare il reparto arretrato.

Il Trento, reduce da un buon momento di forma e desideroso di consolidare la propria posizione in classifica, valuta Rigione come elemento ideale per aggiungere leadership e solidità alla linea difensiva. L’idea è quella di inserire un giocatore già pronto, capace di incidere subito anche dal punto di vista caratteriale.

Dall’altra parte il Foggia, alla ricerca di maggiore equilibrio dopo un periodo altalenante, considera il centrale un’opportunità importante per alzare il livello dell’organico. La società rossonera monitora la situazione con attenzione, consapevole che l’esperienza del difensore potrebbe rappresentare un valore aggiunto nella fase decisiva della stagione.

Al momento si tratta di sondaggi e valutazioni preliminari, ma l’interesse è concreto. Nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi più significativi, con un possibile testa a testa tra le due pretendenti.