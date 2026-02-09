Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"

Dopo il 2-0 incassato sul campo dell’Arezzo, Alessandro Birindelli analizza la prova della sua Pianese con equilibrio, senza fare drammi ma nemmeno sconti.

“Abbiamo fatto una prestazione importante contro una squadra forte, che si è ulteriormente rinforzata sul mercato”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. Il rammarico riguarda soprattutto gli ultimi venti metri: “Dobbiamo migliorare lì davanti, anche se è vero che ci mancava qualche elemento determinante in quella zona”.

Birindelli guarda al percorso più che al singolo risultato: l’obiettivo resta la salvezza, da costruire punto dopo punto. “Non era questo il campo in cui dovevamo fare i punti decisivi, ma qualche occasione l’abbiamo avuta e dovevamo essere più bravi a sfruttarla”.

Tra le note positive c’è la crescita di Coccia: “È migliorato tanto. Lo abbiamo perso per un fastidio al flessore, ma ora è tornato in condizione. Lavora bene in entrambe le fasi e sta facendo progressi anche in difesa”. Parole di fiducia anche per Sussi e Sodero, entrambi reduci da periodi complicati a livello fisico: “Hanno qualità e un motore da categoria superiore. Se tutti sono in condizione fisica e mentale, possiamo raggiungere prima il nostro obiettivo”.

La squadra, secondo l’allenatore, è partita contratta ma poi si è sciolta col passare dei minuti: “La prestazione è stata ottima. Ora dobbiamo recuperare energie e pensare alla prossima partita”.

Chiusura con un riconoscimento agli avversari: “Complimenti all’Arezzo, merita la vetta ed è una squadra molto organizzata”.