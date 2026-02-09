Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"

Oggi alle 00:26Serie C
Alessandra Stefanelli

Dopo tre mesi di attesa il Giugliano ritrova i tre punti e lo fa nel modo più convincente possibile: 3-0 al Cosenza, tre gol – evento mai accaduto in stagione – e terzo risultato utile consecutivo, altro dato inedito per i campani. La cura di Raffaele Di Napoli sta già producendo effetti concreti.

Il tecnico predica equilibrio ma rivendica il lavoro fatto: “Non ho la bacchetta magica. Mi sono messo a disposizione dei ragazzi, cercando di trasmettere fiducia, sicurezza e autostima. Ho portato i miei concetti di calcio e loro li hanno interpretati molto bene. Il merito è soprattutto loro, dello staff e di chi ci sta attorno”.

Di Napoli parla di entusiasmo e rivalsa: “Non meritiamo questa classifica. Voglio dimostrare che la mia precedente esperienza qui è stata solo sfortunata. Abbiamo un impegno comune. Ho visto i ragazzi soddisfatti, ma ho detto loro che la gioia dura cinque minuti: poi si pensa alla prossima partita”.

La vittoria, sottolinea, è solo “una piccola pietra” nel percorso salvezza: “Deve darci coraggio, non illuderci. Vedo un gruppo affiatato, chi gioca e chi entra dalla panchina vuole uscire dalle sabbie mobili”.

Martedì arriva il derby di Sorrento, poi il Trapani. “Non dobbiamo temere nessuno. Se lavoriamo con convinzione e coraggio, possiamo giocarcela con tutti. Guai a sentirci già fuori dai guai: serve fame e compattezza. Solo così possiamo continuare a crescere”.

