Lecce, Banda decisivo per una vittoria cruciale sulla strada della salvezza

Voluta, inseguita, (ri)trovata. Il Lecce riabbraccia una vittoria che mancava da quasi due mesi e lo fa contro l'Udinese, in una sfida che rappresenta un viatico importante per il prosieguo del campionato.

Tre punti importanti

Un successo che permette alla squadra giallorossa di dare un po' di slancio alla classifica, utile per mettersi alle spalle i recenti risultati negativi. Non è stata una partita facile, prima il vantaggio di Gandelman (autore di una gran partita), poi l'ingenuità di Gaspar e il rigore trasformato da Solet. Tutto lasciava presagire un pareggio che avrebbe lasciato l'amaro in bocca, ma ci ha pensato la gemma di Banda a riscrivere il finale.

Banda sugli scudi

E' stato il redemption day dell'attaccante zambiano, reduce. da un periodo piuttosto complesso. Segnato dall'espulsione rimediata nella sfida casalinga persa contro il Parma, nelle ultime settimane aveva fatto fatica a ritagliarsi spazi utili per far bene. Si è ripreso tutto con gli interessi con l'Udinese, con una punizione diretta splendidamente realizzata. Numeri alla mano, Banda è al momento il miglior marcatore della squadra con tre reti all'attivo. Il Lecce spera che possa trovare continuità, perché i mezzi per poter essere decisivo di sicuro non mancano.

Successo liberatorio

Una vittoria che è apparsa anche liberatoria, dopo le difficoltà del momento recedente. Un senso di liberazione che traspare anche dall'esultanza, a suo modo rabbiosa, di Di Francesco dopo il gol di Banda, sulla scia dei mugugni per la gestione delle scelte a gara in corso e, in particolare, sulla scelta di non schierare due punte di peso sul finale di gara. Il campo, alla fine, gli ha dato ragione e la sensazione è che Di Francesco e il suo Lecce, pur consapevoli delle fisiologiche difficoltà, abbiano ben chiara la strada da percorrere per provare a centrare la salvezza.