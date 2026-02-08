Probabili formazioni Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'

Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 24^ giornata di Serie A:

HELLAS VERONA-PISA 0-0 - Il tabellino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse (25’ st Lirola), Lovric (40’ st Harroui), Al-Musrati, Bernede (1’ st Serdar), Frese (1’ st Bradaric); Bowie, Orban (37’ st Mosquera). A disp.: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Akpa Akpro, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan. All.: Sammarco

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (24’ st Calabresi); Touré, Loyola (30’ st Marin), Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic (24’ st Meister), Durosinmi (1’ st Leris). A disp.: Andrade, Guizzo, Hojhlot, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Piccinini, Lorran. All.: Hiljemark

---------------------------

GENOA-NAPOLI 2-3 - Il tabellino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi (29’ st Masini), Ellertsson, Martin (29’ st Messias); Vitinha (44’ st Cornet), Colombo (19’ st Ekuban). A disp. Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zätterström, Onana, Sabelli, Ekhator, Otoa. All.: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Buongiorno (14' st Beukema), Rrahmani, Juan Jesus; Gutiérrez, Lobotka, McTominay (1' st Giovane, 32' st Olivera), Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disp.: Contini, Milinković-Savić, Lukaku, Alisson Santos, Prisco, De Chiara. All.: Conte

Marcatori: 3' rig. Malinovksyi (G), 20', 50' st rig. Hojlund (N), 22' McTominay (N), 12' st Colombo (G)

---------------------------

FIORENTINA-TORINO 2-2 - Il tabellino

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini (28' st Fabbian); Solomon (40' st Ranieri), Gudmundsson (3' st Harrison, 28' st Ndour); Kean (40' st Piccoli). A disp.: Lezzerini, Christensen, Gosens, Fazzini, Fortini, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Lazaro (24' st Aboukhlal), Casadei, Ilkhan (14' st Anjorin), Gineitis, Obrador (1' st Pedersen); Kulenović (14' st Simeone), Adams (38' st Zapata). A disp.: Israel, Siviero, Nkounkou, Biraghi, Tamèze, Ebosse, Perciun, Njie. All.: Baroni.

Marcatori: 26' Casadei (T), 6' st Solomon (F), 12' st Kean (F), 49' st Maripán (T)

---------------------------

BOLOGNA-PARMA 0-1 - Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario (46' Zortea), Heggem, Lucumi, Lykogiannis (68' Miranda); Freuler, Pobega; Bernardeschi (87' Orsolini), Ferguson, Rowe (87' Cambiaghi); Dallinga (57' Castro). All.: Italiano.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Sorensen (79' Ordonez), Bernabé (86' Carboni), Keita (87' Nicolussi Caviglia), Valeri; Oristanio (54' Strefezza); Pellegrino. All.: Cuesta.

Marcatori: 95' Ordonez (P)

---------------------------

LECCE-UDINESE 2-1 - Il tabellino

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti (68' Banda), Gandelman (92' Siebert), Sottil (78' N'Dri); Cheddira (78' Stulic). All.: Di Francesco.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue (86' Kabasele), Miller (64' Zaniolo), Karlstrom (92' Buksa), Zemura; Ekkelenkamp (86' Zarraga), Atta; Bayo (64' Gueye). All.: Runjaic.

Marcatori: 5' Gandelman (L), 26' rig. Solet (U), 90' Banda (L)

---------------------------

SASSUOLO-INTER 0-5 - Il tabellino

Marcatori: 11’ Bisseck, 28’ Thuram, 5’ st Lautaro, 9’ st Akanji, 44’ st Luis Henrique

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (26’ st Garcia); Thorstvedt, Matic, Kone; Berardi (15’ st Coulibaly), Pinamonti (26’ st Nzola), Lauriente (15’ st Lipani). A disposizione: Satalino, Zacchi, Volpato, Boloca, Romagna, Fadera, Moro, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe. Allenatore: Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (19’ st Darmian); Luis Henrique, Sucic, Zielinski (19’ st Frattesi), Mkhitaryan (26’ st Diouf), Dimarco; Lautaro (31 st Esposito), Thuram (31’ st Bonny). A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto, Kamate, Cocchi. Allenatore: Chivu.

---------------------------

JUVENTUS-LAZIO 2-2 - Il tabellino

Marcatori: 47' pt Pedro (L), 3' st Isaksen (L), 14' st McKennie (J), 51' st Kalulu (J)

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (31' st Kelly), Cabal (1' st Zhegrova); Locatelli (39' st Miretti), Thuram; Cambiaso (31' st Boga), McKennie (39' st Openda), Yildiz; David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Conceiçao, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti.

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila (32' st Romagnoli), Provstgaard (39' st Patric), Nuno Tavares; Basic (1' st Dele-Bashiru), Cataldi, Taylor; Isaksen (22' st Cancellieri), Maldini, Pedro (22' st Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri-

---------------------------

ATALANTA-CREMONESE - Lunedì 9 febbraio, ore 18.30

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

---------------------------

ROMA-CAGLIARI - Lunedì 9 febbraio, ore 20.45

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.

---------------------------