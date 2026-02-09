Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il punto

Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il puntoTUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 09:31Serie A
Daniele Najjar

Il Milan passa all'incasso. In piena stagione i rossoneri possono sorridere sul fronte economico, dato che dai giocatori che saranno riscattati da altri club c'è già una cifra importante assicurata: 70 milioni di euro. L'ultima quella portata da Alex Jimenez, che avendo già raggiunto il 50% delle presenze con il Bournemouth assicura al Diavolo di poter incassare la metà dei circa 20 milioni di euro da dividere con il Real Madrid.

Chukuweze al Fulham, si va verso il riscatto?
Quello del terzino spagnolo è soltanto l'ultimo dei riscatti che permettono al Milan di sorridere da questo punto di vista. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti ne sono in arrivo altre. Per esempio quella di Samu Chukwueze, in prestito al momento al Fulham. Oggi è titolare nella squadra inglese e il Milan confida che ci siano alte probabilità che rimanga in Premier League a titolo definitivo. La cifra potrebbe aggirarsi sui 30 milioni.

Gli altri giocatori che possono essere riscattati
Per Tommaso Pobega il Bologna dovrebbe definire in estate l'acquisto: sette milioni di euro in arrivo. Altri tre e mezzo saranno versati dalla Cremonese, se dovesse salvarsi, per la permanenza di Filippo Terracciano. Il Genoa poi dovrebbe riscattare Lorenzo Colombo: l'obbligo è previsto dopo 5 gol realizzati in tutte le competizioni, 22 presenze e la salvezza, l'attaccante è a quota 24 partite. Per il Milan ci sarebbero altri 10 milioni. C'è poi il Como: se rimanesse Alvaro Morata, in totale fra quanto già saldato e ancora da incassare, il Milan ci farà circa 15 milioni. Infine c'è Ismael Bennacer: la Dinamo Zagabria può trattenerlo per 10 milioni. Ancora da definire invece cosa accadrà con Musah, Bondo, Comotto, Camarda e Zeroli.

Articoli correlati
Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta... Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta rossonera
Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla... Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Altre notizie Serie A
Torino, tensione con Maripan sul rinnovo: il difensore non accetta il prolungamento... Torino, tensione con Maripan sul rinnovo: il difensore non accetta il prolungamento al ribasso
Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve non molla l'osso. La valutazione... Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve non molla l'osso. La valutazione
Roma, stasera può arrivare il riscatto di Ghilardi: ma servirà almeno un punto Roma, stasera può arrivare il riscatto di Ghilardi: ma servirà almeno un punto
L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"... Esclusiva TMWL'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta... Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta rossonera
Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il... Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il punto
Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certo Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certo
Il primo gol dell'Inter andava annullato? Perché il VAR non poteva intervenire Il primo gol dell'Inter andava annullato? Perché il VAR non poteva intervenire
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.1 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.2 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.4 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.5 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.6 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.7 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Dall'Inghilterra: United forte su Tonali, anche la Juve non molla l'osso. La valutazione
Immagine news Serie A n.2 Roma, stasera può arrivare il riscatto di Ghilardi: ma servirà almeno un punto
Immagine news Serie A n.3 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Tare cerca di anticipare tutti per Kostic: 5 milioni più bonus la proposta rossonera
Immagine news Serie A n.5 Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il punto
Immagine news Serie A n.6 Juventus, proseguono i contatti con Schlager: il suo addio al Lipsia è già certo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, si attende il deferimento di Gregucci e Foti. Ma il club non patteggerà
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 23ª giornata: Busio al top. Poi Schiavi
Immagine news Serie B n.3 Dionigi saluta la 'sua' Reggiana: "Non sapremo mai come poteva finire questa stagione"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori difensori dopo la 23ª giornata: Tiritiello mantiene la vetta
Immagine news Serie B n.5 Venezia, tesoretto Doumbia: a gennaio rifiutate 4 proposte. A giugno potrebbe valere 10 milioni
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 23ª giornata: Klinsmann e Pigliacelli inseguono la vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, tanti tifosi disertano per protesta: Pagano e Faggiano criticati sul web
Immagine news Serie C n.3 Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata. Il punto
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.5 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano