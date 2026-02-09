Il Milan sorride: 70 milioni possibili dai riscatti dei giocatori in prestito. Il punto

Il Milan passa all'incasso. In piena stagione i rossoneri possono sorridere sul fronte economico, dato che dai giocatori che saranno riscattati da altri club c'è già una cifra importante assicurata: 70 milioni di euro. L'ultima quella portata da Alex Jimenez, che avendo già raggiunto il 50% delle presenze con il Bournemouth assicura al Diavolo di poter incassare la metà dei circa 20 milioni di euro da dividere con il Real Madrid.

Chukuweze al Fulham, si va verso il riscatto?

Quello del terzino spagnolo è soltanto l'ultimo dei riscatti che permettono al Milan di sorridere da questo punto di vista. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti ne sono in arrivo altre. Per esempio quella di Samu Chukwueze, in prestito al momento al Fulham. Oggi è titolare nella squadra inglese e il Milan confida che ci siano alte probabilità che rimanga in Premier League a titolo definitivo. La cifra potrebbe aggirarsi sui 30 milioni.

Gli altri giocatori che possono essere riscattati

Per Tommaso Pobega il Bologna dovrebbe definire in estate l'acquisto: sette milioni di euro in arrivo. Altri tre e mezzo saranno versati dalla Cremonese, se dovesse salvarsi, per la permanenza di Filippo Terracciano. Il Genoa poi dovrebbe riscattare Lorenzo Colombo: l'obbligo è previsto dopo 5 gol realizzati in tutte le competizioni, 22 presenze e la salvezza, l'attaccante è a quota 24 partite. Per il Milan ci sarebbero altri 10 milioni. C'è poi il Como: se rimanesse Alvaro Morata, in totale fra quanto già saldato e ancora da incassare, il Milan ci farà circa 15 milioni. Infine c'è Ismael Bennacer: la Dinamo Zagabria può trattenerlo per 10 milioni. Ancora da definire invece cosa accadrà con Musah, Bondo, Comotto, Camarda e Zeroli.