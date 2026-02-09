Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)

Al netto del rinvio di Catania-Trapani, dovuto ai festeggiamenti di Sant'Agata (patrono di Catania), nella giornata di ieri, domenica 8 febbraio, il campionato di Serie C ha quasi mandato in archivio la 25ª giornata del campionato, che ha smosso non solo le classifiche dei club ma anche la classifica marcatori, di cui riportiamo le prime cinque posizioni di ogni raggruppamento, ricordando che il numero tra parentesi indica i calci di rigori calciati.

Ricordiamo inoltre che la classifica - anche appunto marcatori - del Girone B ha subito lo scossone dopo l'esclusione del Rimini dal campionato, che ha portato all'invalidazione dei match che hanno riguardato l'ormai defunta compagine biancorossa.

Di seguito la classifica marcatori aggiornata:

GIRONE A

10 gol: Sipos (4; Lecco)

9 gol: La Gumina (4; Inter U23)

8 gol: Mastroianni (3; Pro Patria), Minesso (Arzignano), Stuckler (2; Vicenza)

7 gol: Bertoli (2; Ospitaletto), Caccavo (Lumezzane), Capone (5; Trento), Morra (1; Vicenza), Rauti (Vicenza), Sali (AlbinoLeffe)

6 gol: Cazzadori (Union Brescia), Clemenza (2; Dolomiti Bellunesi), Comi (Pro Vercelli), De Paoli (2; AlbinoLeffe), Dalmonte (Trento), Karlsson (Renate), Gunduz (Triestina)

GIRONE B

10 gol: Bifulco (1; Campobasso), Bellini (2; Pianese), Bruzzaniti (3; Pineto), D’Uffizi (Ascoli), Pattarello (4; Arezzo)

8 gol: Di Carmine (4; Livorno), Gori (2; Ascoli), Tenkorang (Ravenna)

7 gol: Cianci (2; Arezzo), Dionisi (2; Livorno), Sinani (Bra), Spini (2; Ravenna), Stabile (Vis Pesaro), Tavernelli (Arezzo)

6 gol: Cortesi (1; Carpi/Arezzo), Dubickas (Ternana), Eusepi (1; Sambenedettese), Luciani (1; Ravenna), Petrelli (2; Forlì), Puczka (2; Juventus NG), Ravasio (2; Arezzo)

5 gol: Baldini (1; Bra), Leonetti (1; Campobasso), Milanese (Ascoli), Vitali (Pontedera)