Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere

Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridereTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Serie A
Bruno Cadelli

La strada è ancora lunga ma l’Inter in versione schiacciasassi ha decisamente il mirino sullo scudetto. Al Mapei Stadium finisce 0-5 con il Dimarco show. Il numero 32 è ancora l’mvp pur senza segnare, avendo confezionato due assist nel primo tempo - per i gol di Bisseck e Thuram - e uno nella ripresa, quando disegna su calcio d’angolo la traiettoria perfetta per il colpo di testa del 4-0 di Akanji. Non poteva mancare nemmeno la rete di Lautaro Martinez, autore del tris in avvio di ripresa e re della classifica marcatori con 14 gol all’attivo. Ciliegina sulla torta il pokerissimo di Luis Henrique, per provare a mettere nel cassetto le chiacchiere di mercato. La squadra di Chivu è stata uno squalo in caccia senza pietà, nonostante i neroverdi non siano stati un semplice sparring partner, almeno per i primi 45’. Il ruolino di marcia imperiale dell’Inter è sotto gli occhi di tutti: undicesima vittoria nelle ultime dodici partite di Serie A, 58 punti in classifica e distacco consolidato su Milan e Napoli, attendendo la risposta dei rossoneri.

Nonostante il risultato la vittoria della squadra di Chivu non è stata una passeggiata di salute. Vedere per credere dopo una manciata di secondi, quando Dimarco salva la conclusione a botta sicura di Konè dopo un avvio a tutta birra della squadra di Grosso. È stato il segnale d’allarme che ha acceso il Biscione, a segno alla prima vera occasione del match: Dimarco pennella su calcio d’angolo e Bisseck sale al terzo piano schiacciando di testa il pallone dello 0-1. È l’episodio spartiacque della partita, perché da quel momento in poi i nerazzurri premono e sfiorano il raddoppio ancora con Bisseck - murato sul più bello - e con lo stesso Dimarco, il cui sinistro sibila a lato. L’Inter imposta a quattro dietro con Zielkisnki che retrocede il suo raggio d’azione in difesa, creando così la superiorità numerica nella costruzione e impedendo l’aggressione palla dei padroni di casa. Il problema della squadra di Grosso è Dimarco, in pieno one man show quando calcia in porta su una punizione dalla trequarti e spacca la traversa. Passano pochi minuti e il numero trentadue disegna un’altra traiettoria della sue, servendo a Thuram il pallone del raddoppio. Il francese torna al gol in Serie A dopo un mese, visto che il gol gli mancava dalla trasferta di Parma. L’undici di Grosso è encomiabile e sull’azione costruita da Konè e rifinita da Laurientè trova il gol dell’1-2, ma la rete segnata da Thirsvedt viene annullata per fuorigioco in partenza dell’azione.

Nel secondo tempo la spina nel fianco dei nerazzurri è sempre Luarientè, le cui incursioni a tagliare in mezzo al campo spesso rampino l’assetto ermetico di Chivu. Il problema dei neroverdi sta tutto nella cerniera difensiva, perchè al 50’ arriva il graffio di Lautaro Martinez su un’azione nata da rimessa laterale di Bastoni. Il Sassuolo barcolla e crolla cinque minuti dopo. Dimarco disegna l’ennesimo arcobaleno e Akanji spinge dentro di testa la rete del poker. Matic si perde lo svizzero e viene espulso per proteste, consegnando l’ultima mezz’ira del match alla pura accademia nerazzurra. Bisseck coglie il palo e Chivu fa respirare Zieklinski e Bastoni, inserendo Frattesi e Darmian nella mischia. Niente di meglio vista la mole di impegni dell’Inter che sta entrando nel calderone del doppio impegno tra Serie A e Champions League. Il punto esclamativo sulla partita è di Luis Henrique, il cui diagonale sull'ennesima uscita scellerata di Muric trova l'incrocio del pali. Sono vittorie come quelle di ieri sera a mandare un segnale chiaro a tutti. Salvo ribaltoni clamorosi, le mani sul campionato sono quelle di Lautaro Martinez e compagni.

Articoli correlati
Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Inter da manita, QS in prima pagina: "La Juve rischia, Kalulu la salva nel recupero"... Inter da manita, QS in prima pagina: "La Juve rischia, Kalulu la salva nel recupero"
L'Inter vola, Il Gazzettino in prima pagina sui nerazzurri: "Manita al Sassuolo" L'Inter vola, Il Gazzettino in prima pagina sui nerazzurri: "Manita al Sassuolo"
Altre notizie Serie A
Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari... Lazio, Provstgaard rassicura: "Avevo solo crampi. Gol di Kalulu? Fa male, ma pari importante"
Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions... Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1' Probabili formazioniSerie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold TMWDimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
La Juventus paga i soliti errori e lascia altri punti per strada La Juventus paga i soliti errori e lascia altri punti per strada
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
4 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia.
5 Inter, Bisseck: "Non era così facile come sembra. Juve? Non siamo quelli dell'andata"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine top news n.1 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.2 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.3 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
Immagine top news n.4 Inter travolgente: 5-0 al Sassuolo. Chivu: "Ma ora manteniamo i piedi per terra"
Immagine top news n.5 Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza
Immagine top news n.6 Juve-Lazio 2-2, le pagelle: Locatelli spalanca la strada ai biancocelesti, Boga entra e fa assist
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: ora la Juventus è alla portata della Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Troppa Inter per il Sassuolo. Ma Fabio Grosso può ripartire dal primo tempo
Immagine news Serie A n.2 Roma, all’Olimpico arriva il Cagliari: giallorossi a caccia di riscatto e punti Champions
Immagine news Serie A n.3 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
Immagine news Serie A n.4 Il Parma ritrova la sua solidità difensiva, oltre a un gol pesantissimo
Immagine news Serie A n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine news Serie A n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ternana, Liverani amaro dopo il 2-2: “Mancata fame, dobbiamo lavorare di più”
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: Dionigi esonerato dalla Reggiana. Al suo posto Rubinacci
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino: "Dai subentranti mi aspettavo qualcosa in più, ma il Monza è forte"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Non bisogna fare calcoli, ma vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Gabrielloni: "Il gol una liberazione. Futuro? Non ci sto pensando"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Avellino 2-1, le pagelle: Biasci momento d'oro, Cutrone non sbaglia l'esordio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giugliano, Di Napoli: "Non ho la bacchetta magica, mi sono messo a disposizione dei ragazzi"
Immagine news Serie C n.2 Trento e Foggia, duello di mercato per l'esperto Michele Rigione
Immagine news Serie C n.3 Pianese, Birindelli: "Prestazione importante contro una squadra forte, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie C n.4 Virtus Verona, Munaretti: "La classifica parla chiaro, in questo campionto le gare sono tutte dure"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco: "Sui calci di rigore ha ragione De Rossi, questo è un altro sport"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pari e patta tra Vis Pesaro e Forlì: finisce 1-1
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Napoli Women-Ternana Women 3-1. Fere autolesioniste
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Woman, 13ª giornata: Napoli avanti sulla Ternana con l'autorete di Quazzico
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan al 45' è ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: Roma-Milan e Inter-Fiorentina i big match di giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano