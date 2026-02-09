Il Bologna non esce dalla crisi: psicodramma al Dall'Ara. E il Parma fa uno scatto salvezza

Il copione sembra ormai sempre lo stesso. Il Bologna ritrova intensità, ma continua a raccogliere soltanto delusioni. Contro il Parma arriva la sesta sconfitta interna nelle ultime sette gare: un 1-0 durissimo, maturato addirittura al quinto minuto di recupero, che certifica una crisi profonda e ancora lontana dalla soluzione.

La sfida del Dall’Ara è stata caotica, nervosa, a tratti surreale. Il Bologna resta in dieci già al 21’ per l’espulsione di Pobega, decisione che pesa sull’andamento del match. Nonostante l’inferiorità numerica, i rossoblù tengono il campo, creano e sfiorano il colpo grosso nel finale: prima il palo di Orsolini, poi un doppio miracolo di Corvi su un tentativo di autogol di Delprato e sulla successiva conclusione dello stesso Orsolini. Quando lo 0-0 sembra ormai scritto, ecco la beffa: Ordonez firma il blitz salvezza del Parma al 95’, approfittando di una disattenzione fatale. Nel finale arriva anche il rosso per Troilo, che ristabilisce la parità numerica, ma non cambia il destino della gara. Il Parma esulta: tre punti pesantissimi che valgono l’allungo a +8 sulla Fiorentina terzultima. Il Bologna, invece, resta impantanato, ferito soprattutto nella testa.

Amaro il commento di Vincenzo Italiano: “Il gol beffa alla fine è tipico del momento che viviamo. Non possiamo permetterci il minimo errore. Anche in dieci abbiamo giocato, creato, siamo rimasti in partita, ma in questo periodo va così: serve fare ancora di più, perché nessuno può sbagliare”.

Sull’altro fronte, soddisfatto Carlos Cuesta: “Partita con tanti momenti diversi. Sono contento della maturità della squadra: dopo due sconfitte pesanti non era facile reagire. Non abbiamo avuto sempre fluidità, ma cuore e capacità di superare le difficoltà sono stati straordinari. Ora dobbiamo migliorare, ma oggi ci godiamo questo momento”.