TMW Radio Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti

In casa Lazio si prospetta ancora aria di protesta dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito. A parlarne gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il dissenso, se civile, è accettato. Hanno diritto di protestare, ma è una situazione negativa in cui è difficile lavorare. Sono tutti colpevoli di questa situazione".

Massimo Bonanni: "Sì, è giusto andara avanti. Inutile fare una partita e poi tornare a riempire lo stadio. Devono giocarsi tutte le loro carte ma è un grandissimo dispiacere".

Daniele Garbo: "Credo che il braccio di ferro durerà ad oltranza. Credo che questa contrapposizione andrà avanti a lungo, ma la posizione dei tifosi è legittima".

Simone Braglia: "La Lazio si è giocata l'Europa fino all'ultima giornata. L'estate scorsa il gruppo non è stato distrutto ma ha iniziato praticamente con quasi tutti quegli elementi. Il perché non abbia ripercorso quel cammino deve spiegarlo la proprietà. Una parte di responsabilità è del tecnico, ma la rosa poteva lottare per le prime posizioni. E secondo me i tifosi hanno ragione".

Massimo Orlando: "Credo abbia fatto il suo tempo Lotito e credo debba lasciare".

Paolo De Paola: "Trovo gravissimo che si minaccino querele su un passaparola per certe iniziative. E' una protesta sacrosanta, è libero ognuno di decidere se andare allo stadio o meno. Non andare allo stadio per un tifoso è farsi male da solo, non solo un messaggio alla società. E' una contestazione civile assolutamente legittima".