Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:45Serie A
TMWRadio Redazione

In casa Lazio si prospetta ancora aria di protesta dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito. A parlarne gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Il dissenso, se civile, è accettato. Hanno diritto di protestare, ma è una situazione negativa in cui è difficile lavorare. Sono tutti colpevoli di questa situazione".

Massimo Bonanni: "Sì, è giusto andara avanti. Inutile fare una partita e poi tornare a riempire lo stadio. Devono giocarsi tutte le loro carte ma è un grandissimo dispiacere".

Daniele Garbo: "Credo che il braccio di ferro durerà ad oltranza. Credo che questa contrapposizione andrà avanti a lungo, ma la posizione dei tifosi è legittima".

Simone Braglia: "La Lazio si è giocata l'Europa fino all'ultima giornata. L'estate scorsa il gruppo non è stato distrutto ma ha iniziato praticamente con quasi tutti quegli elementi. Il perché non abbia ripercorso quel cammino deve spiegarlo la proprietà. Una parte di responsabilità è del tecnico, ma la rosa poteva lottare per le prime posizioni. E secondo me i tifosi hanno ragione".

Massimo Orlando: "Credo abbia fatto il suo tempo Lotito e credo debba lasciare".

Paolo De Paola: "Trovo gravissimo che si minaccino querele su un passaparola per certe iniziative. E' una protesta sacrosanta, è libero ognuno di decidere se andare allo stadio o meno. Non andare allo stadio per un tifoso è farsi male da solo, non solo un messaggio alla società. E' una contestazione civile assolutamente legittima".

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
