Serie A Women, 13ª giornata: Bergamaschi decide Roma-Milan 1-0
Gol da tre punti per Valentina Bergamaschi in Roma-Milan, match delle 12:30 valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A Woman. La rete della capitolina permette, infatti, alla formazione di Luca Rossettini di allungare a +6 sulla Juventus seconda in classifica.
SERIE A WOMEN, 13ª GIORNATA
Genoa-Lazio 2-5
9' Acuti (G), 19' Martin (L), 27' Le Bihan (L), 40' e 70' Piemonte (L), 45+2' Ferrara (G), 53' Goldoni (L)
Sassuolo-Parma 2-0
82' Philtjens
Como Women-Juventus 0-2
44' Carbonell, 81' Krumbiegel
Roma-Milan 1-0
66' Bergamaschi
Domenica 8 febbraio
Ore 15:00 - Napoli Women-Ternana Women
Ore 15:45 - Inter-Fiorentina (diretta Raisport)
Classifica - Roma 32*, Juventus 26*, Inter 24, Lazio 22*, Milan 20*, Napoli Women 20, Fiorentina 18, Sassuolo 12*, Como Women 17*, Parma 9, Genoa 7*, Ternana Women 7
* una gara in più