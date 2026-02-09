Serie C, conto alla rovescia per l'infrasettimanale: ieri chiusa la 25ª giornata. Il punto

Con la serata di ieri, è definitivamente andata in archivio la 25ª giornata del campionato di Serie C, che non vedrà gare in questo lunedì sera perché prenderà il via domani il turno infrasettimanale: ecco quindi che la giornata conclusa, si è giocata da venerdì a ieri.

Di seguito, il punto sui tre gironi

SERIE C, 25ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Cittadella 1-2

62' Falcinelli (C), 89' Napolitano (L), 90+4' Perretta (C)

Novara-Union Brescia 0-0

Alcione Milano-Arzignano Valchiampo 1-0

54' Pirola

Pergolettese-Trento 1-2

36' Pellegrini (T), 66' Capone (T), 82' Tremolada (P)

Virtus Verona-Giana Erminio 0-1

11' Marotta

Albinoleffe-Pro Patria 2-2

18' De Paoli (A), 37' Parlati (A), 44' Desogus (PP), 86' Udoh (PP)

Lecco-Pro Vercelli 0-2

30' Sow, 45+4' Comi

Ospitaletto Franciacorta-Renate 1-1

44' Casali (O), 59' Ekuban (R)

Triestina-Inter U23 4-1

17' Alexiou (I), 25' Tonetto (T), 45+4' rig. e 69' D'Urso (T), 90+5' Faggioli (T)

Vicenza-Dolomiti Bellunesi 0-0

Classifica: Vicenza 63, Union Brescia 47, Lecco 45, Renate 39, Alcione Milano 39, Cittadella 39, Inter U23 38, Trento 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, AlbinoLeffe 29, Novara 28, Ospitaletto 27, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ravenna-Carpi 1-0

16' Corsinell

Pontedera-Ternana 2-2

6' e 55' Pettinari (T), 53' e 58' Yeboah (P)

Torres-Juventus Next Gen 0-3

31' [rig.] Puczka, 73' Guerra, 83' Cerri

Gubbio-Campobasso 1-0

47' Minta

Sambenedettese-Perugia 0-1

28' Ladinetti

Arezzo-Pianese 2-0

28' Pattarello, 75' Cianci

Livorno-Bra 2-1

51' Dionisi (L), 86' Lionetti (B), 92' Di Carmine (L)

Pineto-Ascoli 1-3

12' e 33' Corradini (A), 20' D'Andrea (P), 94' Galuppini (A)

Vis Pesaro-Forlì 1-1

70’ Macri (F), 75’ Ceccacci (VP)

Riposa – Guidonia Montecelio

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Salernitana 1-0

21' Moreso

Benevento-Picerno 1-0

90+12' Pierozzi

Latina-Cavese 0-0

Team Altamura-Monopoli 2-0

6' Rosafio, 28' Curcio

Casarano-Sorrento 2-0

48' Giraudo, 71' Versienti

Casertana-Foggia 3-2

19' Llano Massa (C), 25' Oukhadda (C), 33' Cangiano (F), 64' Nocerino (F), 67' Kallon (C)

Crotone-Atalanta U23 1-0

90+7' Musso

Giugliano-Cosenza 3-0

44' Marchisano, 72' Zammarini, 84' Egharevba

Potenza-Siracusa 2-2

56' Felippe (P), 84' Arditi (S), 90'+1 aut. Capomaggio (P), 90'+12 rig. Contini (S)

Rinviata a mercoledì 18 febbraio

Ore 20.30 – Catania-Trapani

Classifica: Benevento 57, Catania 51*, Salernitana 46, Casertana 42, Crotone 40, Cosenza 40, Audace Cerignola 38, Monopoli 37, Casarano 33, Team Altamura 33, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 27, Atalanta U23 26, Trapani 25*, Cavese 24, Picerno 23, Siracusa 21, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - * una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva