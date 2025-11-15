Le verità di Percassi, Juve su Tiago Gabriel, Casadei on fire: le top news delle 13

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista a L’Eco di Bergamo per spiegare le ragioni dell’esonero di Juric e la scelta di affidare la panchina a Palladino: "La decisione di esonerare Juric è stata umanamente molto dolorosa. Palladino? Non abbiamo avuto dubbi nel tornare su di lui. E lui ha aspettato l’Atalanta". L’ad ha ricordato come in dieci anni questo rappresenti soltanto il secondo esonero della Dea, assumendosi "tutte" le responsabilità.

In casa Juventus, invece, l’attenzione è rivolta al mercato di gennaio, con la priorità di rinforzare un reparto difensivo messo in difficoltà dagli infortuni di Bremer e Cabal. I bianconeri stanno seguendo due profili giovani e già pronti: Tiago Gabriel del Lecce, classe 2004 e osservato dal vivo due settimane fa, e Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo, sul quale la Juventus può sfruttare il 50% della futura rivendita. Rimane più defilata la pista Axel Disasi del Chelsea, nuovamente proposto ma non considerato una priorità.

Infine, il Torino ha svolto una seduta a porte aperte al Filadelfia con amichevole contro la Primavera, chiusa sul 3-1. Protagonista Cesare Casadei, autore di una doppietta, con Tino Anjorin a completare il tabellino granata. Per la Primavera rete di Camatta. La squadra di Baroni prosegue la preparazione verso il match contro il Como del 24 novembre.