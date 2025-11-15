Juventus, tre idee per il difensore a gennaio: due rivelazioni della Serie A e una all'estero

La Juventus è già proiettata alla finestra di mercato di gennaio per dare a Luciano Spalletti i rinforzi necessari. Il focus principale in casa bianconera è il reparto difensivo, giudicato poco profondo e messo in difficoltà dai recenti infortuni di pilastri come Bremer e Cabal. I dirigenti della Continassa sono a caccia di un innesto immediato. Gli occhi, come si legge su Tuttosport, sono puntati su due giovani talenti del campionato italiano, entrambi nati dopo il 1° gennaio 2003: una condizione che permetterebbe alla Vecchia Signora di non occupare preziosi slot in lista.

Il nome caldo è quello di Tiago Gabriel, gioiellino del Lecce e vera rivelazione di questa prima parte di stagione. Il difensore portoghese, classe 2004, è stato visionato dal vivo due settimane fa a Firenze, dove ha dimostrato tutte le sue qualità. È un obiettivo concreto, anche se la concorrenza, in particolare dai club inglesi e dall'Inter, è agguerrita.

Proprio i nerazzurri sono la principale minaccia su un altro fronte: Tarik Muharemovic. Il bosniaco, classe 2003, piace all'Inter, ma la Juventus può giocarsi un jolly pesantissimo: detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Questo significa che, in caso di affondo, i bianconeri potrebbero acquistarlo alla metà del prezzo, oppure incassare un tesoretto prezioso dalla sua cessione ad altri club per finanziare un difensore "specialista".

Infine rimane in stand-by la pista che porta ad Axel Disasi del Chelsea, proposto nuovamente agli 007 juventini. Nonostante l'ex Monaco sia ormai ai margini dei Blues, che lo cederebbero in prestito con diritto di riscatto, al momento non rappresenta una priorità per la Continassa. Il casting difensivo è appena iniziato, tra talenti emergenti e occasioni.