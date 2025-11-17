Ternana e Roma fanno il pieno della Top11 della Serie A Women. Spazio anche a Floe e Nischler

Un po' sorprendentemente la Ternana Women, che ha vinto la sua prima gara in questa Serie A in casa del Sassuolo, è la squadra più rappresentata nella Top11 stilata dalla FIGC con Optapaolo. Sono infatti tre le calciatrici rossoverdi presenti nella formazione della sesta giornata di campionato: la portiera Ciccioli, la centrale difensiva Pacioni e l’esterna offensiva – e match winner - Giada Pellegrino Cimò. Al pari delle umbre c’è la Roma, che ha conquistato il derby e tenuto la testa della classifica, con le due terzine Bergamaschi e Di Guglielmo a cui si aggiunge la centrocampista Greggi.

Seguono con due la Juventus – la centrale Cascarino e l’attaccante Vangsgaard – con Fiorentina, Como Women e Napoli Women a completare l’undici rispettivamente con Severini, Nischler e Floe. Questo lo schieramento scelto con il 4-2-3-1 come modulo: Ciccioli (Ternana Women); Bergamaschi (Roma), Cascarino (Juventus), Pacioni (Ternana Women), Di Guglielmo (Roma); Severini (Fiorentina), Greggi (Roma); Vangsgaard (Juventus), Nischler (Como Women), Pellegrino Cimò (Ternana); Floe (Napoli Women)

Serie A Women, 6ª giornata

Sassuolo-Ternana Women 0-1

14’ Pellegrino Cimò

Parma-Fiorentina 1-1

51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)

Como Women-Milan 1-0

91’ Nischler

Napoli Women-Inter 1-0

82' Nielsen

Roma-Lazio 1-0

30' Di Guglielmo

Juventus-Genoa 2-0

23’ Vansgaard, 28’ Girelli

Classifica - Roma 15, Como Women 12, Fiorentina 11, Napoli Women 10, Juventus 10, Milan 9, Lazio 9, Inter 6, Genoa 6, Parma 6, Sassuolo 5, Ternana Women 3