Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere

Che caos, Inter-Juventus. Da che mondo è mondo fonte di polemiche, la partita da interrogazione parlamentare per antonomasia nella cultura calcistica italiana. Dalla sfida del sabato sera di San Valentino, il confronto della 25^ giornata di Serie A, ne emerge un quadro di profondissime e feroci polemiche trasversali, legate all'arbitraggio e all'interpretazione del fatto che Bastoni abbia accentuato il tocco di Kalulu ai suoi danni, provocandone la seconda ammonizione, oltre che all'utilizzo del VAR e al protocollo che ne determina l'intervento o meno. Questioni dirimenti, affrontate con i toni accesi della polemica infinita.

La stessa polemica che di fatto si è spostata dal rettangolo verde (le scene delle sfuriate di Spalletti, Comolli e Chiellini nei confronti dell'arbitro La Penna stanno facendo il giro del web) al piano istituzionale dei rapporti, oltre che all'arena dell'opinione pubblica. E che ha portato a intervenire nientemeno che John Elkann. L'AD di Exor, de facto vertice della Juventus, ha alzato la cornetta e non soltanto per rincuorare in direzione Vinovo, ma anche per interloquire con Gabriele Gravina. La proprietà della Vecchia Signora ha espresso al presidente della FIGC tutto il disappunto per quanto accaduto.

Di tutta risposta, come in un telefono senza fili, Gravina ha attaccato una cornetta per alzarne un'altra. Il numero uno federale ha infatti conversato con Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri, ma in questo scenario pesa il possibile commissariamento in arrivo per l'AIA in caso di condanna confermata al presidente Zappi.

Intanto però la polemica divampa, e tocca tutti gli ambiti. Tanto che è intervenuto Roberto Saviano, scrittore noto per il racconto delle vicende di mafia, il quale ha puntato il dito in maniera decisa verso Giuseppe Marotta, scrivendo sui social un pesante attacco diretto al presidente dell'Inter: "Non è una questione di colori. Non è una questione di simpatie o antipatie sportive. Qui non si parla di Inter contro qualcuno. Si parla di sistema. Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale".