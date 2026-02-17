Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +8 sul Milan, balzo dell'Atalanta

Si è chiusa la 25ª giornata di Serie A e le sorprese non sono mancate. L'Inter vince il derby d'Italia fra le polemiche e resta in vetta con 61 punti. Il Milan resta al secondo posto con 53 punti ma con una gara da recuperare. Un punto a testa per Napoli e Roma, mentre l'Atalanta con la vittoria con la Lazio accorcia proprio sulla Juventus. In chiave salvezza successi importanti di Fiorentina e Lecce, di seguita la classifica aggiornata:

Inter 61 (25 partite)

Milan 53 (24)

Napoli 50 (25)

Roma 47 (25)

Juventus 46 (25)

Atalanta 42 (25)

Como 41 (24)

Lazio 33 (25)

Bologna 33 (25)

Sassuolo 32 (25)

Udinese 32 (25)

Parma 29 (25)

Cagliari 28 (25)

Torino 27 (25)

Cremonese 24 (25)

Genoa 24 (25)

Lecce 24 (25)

Fiorentina 21 (25)

Pisa 15 (25)

Hellas Verona 15 (25)