Il futuro in emergenza: altro ko in difesa, Napoli ai minimi termini anche con l'Atalanta

"Nelle prossime 13 partite ci giochiamo il futuro", ha detto Antonio Conte. Ma sarà un futuro da giocarsi in emergenza, ancora per qualcuna delle suddette 13 gare. L’infermeria continua a condizionare il cammino del Napoli, che si avvicina alla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta ancora ridotto ai minimi termini. Gli Contro la Roma è arrivato il quarto stop muscolare della stagione di Amir Rrahmani, la cui entità sarà chiarita solo dopo gli esami strumentali. Un’assenza che rischia di pesare molto sugli equilibri difensivi di Antonio Conte. E su tutto l'assetto.

Un sorriso e mezzo a centrocampo

Più incoraggianti, invece, le notizie su Scott McTominay: lo scozzese resta in dubbio, ma cresce l’ottimismo per un possibile rientro. La decisione finale dipenderà dalle sensazioni del giocatore nei prossimi allenamenti. Fondamentale, in questo contesto, il recupero di Billy Gilmour, tornato a disposizione e già decisivo contro la Roma, quando ha firmato l’avvio dell’azione del gol del 2-2. La sua presenza consente a Conte di avere almeno una rotazione in più a centrocampo.

La soluzione di riserva

Come dicevamo, se Rrahmani - com'è probabile che sia - non dovesse farcela in vista della partita contro l'Atalanta, Conte sarebbe praticamente con le scelte obbligare in difesa. E per fortuna che rientra dalla squalifica Juan Jesus. Se Rrahmani non dovesse farcela, prende quota una linea con il brasiliano insieme ad Alessandro Buongiorno centrale e Sam Beukema sul centrodestra. Soluzioni obbligate per un Napoli che arriva a Bergamo ancora con certezze limitate e tante incognite.