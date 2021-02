Da Allegri a Sarri, da Lampard a Valverde: le carte al futuro di tutti i tecnici senza panchina

vedi letture

Il mestiere più precario del mondo ha una lunga fila di pretendenti pronti a rimettersi la tuta, a riprendere il taccuino e a sedersi nuovamente in panchina. Nella giornata di ieri su Tuttomercatoweb.com abbiamo analizzato la situazione delle venti panchine di Serie A, una per una. Abbiamo raccontato alcuni dei profili più importanti degli allenatori italiani e internazionali senza panchina, tra quelli liberi e quelli esonerati in questa stagione, cercando di capire anche per loro cosa potrà riservare il futuro.

- Massimiliano Allegri

- Luciano Spalletti

- Leonardo Semplici

- Vincenzo Montella

- Giuseppe Iachini

- Walter Mazzarri

- Maurizio Sarri

- Marco Giampaolo

- Thiago Motta

- Walter Zenga

- Rolando Maran

- Fabio Liverani

- Giampiero Ventura

- Luigi Di Biagio

- Aurelio Andreazzoli

- Clarence Seedorf

- Frank Lampard

- Lucien Favre

- Ernesto Valverde

- Mark van Bommel