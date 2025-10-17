Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il Milan in vista del match contro la Fiorentina. Il club rossonero ha infatti comunicato le condizioni fisiche di Adrien Rabiot, Pervis Estupinan, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic.

Il francese è colui che ha avuto la peggio: sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale, l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il colombiano invece ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Sorride invece il belga, che si è allenato individualmente sul campo e che sta recuperando bene dall'infortunio. Per l'americano sarà quella di venerdì la giornata chiave: sosterrà un controllo ai muscoli flessori della coscia destra.

Tutti problemi a cui Massimiliano Allegri non pensa neanche. Il tecnico si concentra esclusivamente sul campo e vuole rilanciare Rafael Leao, che è rientrato in anticipo dagli impegni con il Portogallo per rimettersi in forma e presentarsi al top alla ripresa. Adesso è tempo di dimostrazioni, magari già a partire da domenica, quando, in assenza di Pulisic e Rabiot, sarà lui il leader tecnico a cui la squadra si aggrapperà.