Fuori Scanavino e Chiellini, dentro Comolli e confermato Ferrero: il nuovo CdA della Juventus

Sono ore di cambiamenti e di nuovi assetti in casa Juventus. Sì, perché non soltanto la Vecchia Signora ha comunicato i risultati finanziari contenuti nel bilancio relativo alla stagione sportiva 2024/2025, ma anche comunicato il nuovo assetto del Consiglio di Amministrazione che andrà a formarsi nei prossimi tempi.

La prima grande novità riguarda l'assenza di Maurizio Scanavino dall'organigramma: l'ormai ex amministratore delegato, ha fatto sapere la Juventus stessa, saluterà i bianconeri al naturale termine del suo attuale accordo, il 7 novembre prossimo. Lo stesso Scanavino ha salutato con un messaggio diffuso dai canali della Juve: "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".

Al suo posto si appresta a subentrare Damien Comolli nelle funzioni di amministratore delegato, mentre va verso la conferma da presidente Gianluca Ferrero. Ultima ma non ultima, l'assenza di Giorgio Chiellini, secondo molti candidato di prim'ordine a entrare nel CdA ma invece rimasto fuori.