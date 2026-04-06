Il Bologna accelera e non si volta più, reazione tardiva della Cremonese. Messaggio all'Aston Villa

Una partita dai due volti allo Zini, ma con un messaggio chiaro che vola fino all’Inghilterra. Il Bologna archivia la pratica Cremonese già nei primi quindici minuti, colpendo con qualità e cinismo e approfittando di un avvio disastroso dei grigiorossi. La reazione della squadra di Giampaolo nella ripresa accende il finale tra occasioni, episodi e tensione, ma arriva troppo tardi per cambiare il destino del match. Nel frattempo, però, gli emiliani mandano un segnale forte anche fuori dai confini nazionali in vista del quarto di finale di giovedì sera contro l’Aston Villa.

Le pagelle di Cremonese-Bologna a cura della redazione di TuttomercatoWeb

Una squadra in campo nel primo tempo

Nella prima frazione la Cremonese sceglie di non scendere in campo e ad approfittarne è il Bologna, avanti già 0-2 dopo appena un quarto d'ora di partita. La gara si sblocca dopo meno di 3 minuti grazie al primo, bellissimo, gol in Serie A di Joao Mario, sempre più protagonista degli emiliani che studiano la possibilità di tramutare il prestito secco della Juventus in un titolo definitivo. Sul raddoppio, invece, Miranda sfrutta una prateria concessagli dalla difesa lombarda e, dopo essere andato sul fondo, scarica al centro per Rowe, che indisturbato al centro dell'area insacca il più semplice dei tap-in. Nel finale ospiti più volte vicini al tris, prima con Castro e poi con Moro, la cui punizione al limite si infrange contro la traversa.

Svolta troppo tardi

Nel secondo tempo i cambi danno una svolta alla formazione di Giampaolo, che inizia a giocare e a guadagnare metri andando più volte vicina al gol: ci prova prima Bonazzoli, ma Ravaglia risponde presente, poi Payero, ma ancora una volta è protagonista Ravaglia, fino alla svolta che però arriva fuori tempo massimo. Sul finale un incomprensione tra Miranda e Ravaglia favorisce Floriani Mussolini, travolto in area dallo stesso estremo difensore emiliano.

Succede di tutto nella ripresa

Sul dischetto si presenta Bonazzoli che trasforma con freddezza ma, come detto, è troppo tardi. Negli ultimi secondi di gara, poi, succede di tutto: prima la Cremonese resta in 10 dopo un check al Var per una gomitata a palla lontana rifilata da Maleh a Zortea; poi il Bologna ristabilisce la parità numerica perché Ferguson, già ammonito, commette un fallo sciocco su Bondo che gli farà saltare il Lecce tra una settimana.

Le parole di Giampaolo

Non fa drammi, tuttavia, Giampaolo nel post match: "Le scelte sono figlie della qualità dell’avversario. Era in palla, non era con la testa alla coppa. Sul 2 a 0 l’avversario ti concede qualcosa, ma la controprova non la hai mai. Col senno di poi non puoi dire nulla. Avevamo preparato la partita in un certo modo, ma non siamo stati capaci nel trovare le distanze subito e questo ha evidenziato le nostre difficoltà. Di negativo c’è la sconfitta, di positivo il fatto che la squadra ha mantenuto dignità nella gara".

Le parole di Italiano

Questa invece l'analisi di Italiano: "Era fondamentale, soprattutto perché oltre ad iniziare questa abbiamo da portare avanti un tour de force incredibile, ed era importante oggi riattivarci dopo la sosta e rientrare in campo". E sulla gara di giovedì sera contro l'Aston Villa ha aggiunto: "Quando ti presenti con le grande d’Europa è un grande merito per tutti. Ci giocheremo un quarto di finale contro una grande squadra, forte, ha un allenatore che nelle coppe è abituato. Quindi prepararsi bene, conoscendo pregi e difetti dell’Aston Villa cercando di ottenere in casa un risultato che ci possa permettere di ottenere in casa loro un grande risultato".