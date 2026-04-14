La Juventus spende 40 milioni per l'acquisto di Openda. E Comolli annuncia un altro rinnovo

Si muovono le pedine di casa Juventus. E se la vittoria del fine settimana di Serie A sul campo dell'Atalanta ha rilanciato le quotazioni dei bianconeri nella corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, la dirigenza della Vecchia Signora sta già lavorando alla squadra del futuro, che da qualche giorno ormai è certo che sarà guidata in panchina da Luciano Spalletti, fresco di rinnovo.

E a proposito di rinnovi per la Juventus, nelle scorse ore è tornato a parlare il CEO bianconero Damien Comolli, svelando di avere un'altra firma su un nuovo contratto in arrivo dopo Spalletti. Non sarà Vlahovic, però, come spiegato dallo stesso dirigente francese: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".

Con la vittoria di Bergamo, Lois Openda è diventato ufficialmente un giocatore di piena proprietà della Juventus. Sì, perché è infatti adesso sicuro che la Vecchia Signora concluderà il campionato di Serie A nelle prime 10 posizioni, ed era quella la condizioni richiesta. E dopo i 4,1 milioni di euro già pagati in estate, adesso la Juve è costretta a sborsarne altre 40,6. Per un giocatore che non scende in campo ormai da un mese e mezzo, e ha segnato appena 2 gol, uno in Serie A e l'altro in Champions League. Appena riscattato, è pronto ad andarsene già quest'estate.