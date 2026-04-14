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Ternana shock! Club in liquidazione. Bandecchi parte all'attacco della famiglia Rizzo

Ternana shock! Club in liquidazione. Bandecchi parte all'attacco della famiglia RizzoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Luca Bargellini
Oggi alle 00:34I fatti del giorno
Luca Bargellini

Giornata convulsa e ricca di colpi di scena in casa Ternana, dove l’assemblea dei soci ha certificato una situazione ormai ai limiti del collasso, tra tensioni istituzionali, trattative incerte e una decisione drastica sul futuro del club.

Il passaggio più rilevante è arrivato nel corso dell’assemblea straordinaria: l’amministratore delegato Fabio Forti ha rassegnato le dimissioni e contestualmente è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria della società, con la nomina di un liquidatore. Una scelta che fotografa in modo netto la crisi economica della società rossoverde, già emersa nelle ore precedenti.

Interesse per il club e pista CP Invest
Sul fronte societario, nelle ultime ore era emersa una manifestazione di interesse: la CP Invest Srl si sarebbe fatta avanti per rilevare il club. Una pista che però si è raffreddata nel giro di poche ore, con l’imprenditore Carlo Pantalloni, che ha definito la situazione “complicata”, sottolineando come per rilevare e rilanciare la Ternana servano circa 30 milioni di euro, cifra che rende l’operazione particolarmente onerosa.

Scontro politico e clima rovente
A rendere ancora più teso il quadro è stato il duro scontro politico andato in scena nelle stesse ore. In Consiglio comunale è saltata la commissione d’indagine e il sindaco Stefano Bandecchi ha attaccato frontalmente le opposizioni, alimentando un clima già incandescente attorno alla vicenda. Lo stesso Bandecchi ha poi rincarato la dose, accusando la proprietà (la famiglia Rizzo) di voler “cancellare la Ternana”, promettendo battaglia sul piano politico e mediatico.

Futuro incerto
La decisione di mettere il club in liquidazione, unita alla mancanza di nuove immissioni di capitale da parte dell’attuale proprietà, apre ora scenari estremamente delicati: dalla ricerca urgente di un acquirente fino al rischio concreto di una crisi irreversibile. La Ternana resta dunque sospesa tra possibili nuovi investitori e un presente segnato da tensioni, incertezze e decisioni drastiche. Le prossime ore saranno decisive per capire se esistono ancora margini per salvare il club rossoverde.

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