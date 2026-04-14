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Premier League destinata a un grandissimo finale. Intanto Okafor mette nei guai De Zerbi

Premier League destinata a un grandissimo finale. Intanto Okafor mette nei guai De ZerbiTUTTO mercato WEB
© foto di DANIELE MASCOLO
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Gaetano Mocciaro

Campionato inglese destinato a un grandissimo finale. Domenica ci si gioca tutto nello scontro diretto fra Arsenal e Manchester City. Torneo che si è riaperto col ko dei gunners in casa contro il Bournemouth che ha permesso a Guardiola di avvicinarsi grazie al netto 0-3 sul campo del Chelsea. Sei punti dividono le due squadre ma i citizens hanno una partita da recuperare, col Crystal Palace, che ancora non ha una data.

Nella corsa Champions ennesima frenata del Manchester United, proprio in una serata che sulla carta poteva essere favorevole. I red devils cadono nel monday night sotto i colpi di Noah Okafor. L'ex Milan segna la sua prima doppietta in Premier League e regala al Leeds un successo preziosissimo nella corsa salvezza.

Inguaiando Roberto De Zerbi. Che ha esordito con una sconfitta alla guida del Tottenham. Gli Spurs ora sono virtualmente retrocessi, hanno ancora 6 partite per cambiare rotta ma un calendario tutt'altro che semplice. Gli Spurs giocano ininterrottamente nel massimo campionato inglese dal 1978 e una retrocessione, con un monte ingaggi di 158 milioni di euro, assumerebbe i contorni del catastrofico. Sportivamente ed economicamente parlando.

Venerdì 10 aprile
West Ham - Wolverhampton 4-0

Sabato 11 aprile
Arsenal - Bournemouth 1-2
Brentford - Everton 2-2
Burnley - Brighton 0-2
Liverpool - Fulham 2-0

Domenica 12 aprile
Crystal Palace - Newcastle 2-1
Nottingham Forest - Aston Villa 1-1
Sunderland - Tottenham 1-0
Chelsea - Manchester City 0-3

Lunedì 13 aprile
Manchester United - Leeds 1-2

La classifica
Arsenal 70
Manchester City 64
Manchester Utd 55
Aston Villa 55
Liverpool 52
Chelsea 48
Brentford 47
Everton 47
Brighton 46
Sunderland 46
Bournemouth 45
Fulham 44
Newcastle 42
Crystal Palace 42
Leeds 36
Nottingham 33
West Ham 32
Tottenham 30
Burnley 20
Wolverhampton 17

MARCATORI

22 reti: Haaland (Manchester City)
21 reti: Igor Thiago (Brentford)
15 reti: Semenyo (Manchester City)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile
Brentford - Fulham
Leeds - Wolverhampton
Newcastle - Bournemouth
Tottenham - Brighton
Chelsea - Manchester United

Domenica 19 aprile
Aston Villa - Sunderland
Everton - Liverpool
Nottingham Forest - Burnley
Manchester City - Arsenal

Lunedì 20 aprile
Crystal Palace - West Ham

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