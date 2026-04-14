Premier League destinata a un grandissimo finale. Intanto Okafor mette nei guai De Zerbi

Campionato inglese destinato a un grandissimo finale. Domenica ci si gioca tutto nello scontro diretto fra Arsenal e Manchester City. Torneo che si è riaperto col ko dei gunners in casa contro il Bournemouth che ha permesso a Guardiola di avvicinarsi grazie al netto 0-3 sul campo del Chelsea. Sei punti dividono le due squadre ma i citizens hanno una partita da recuperare, col Crystal Palace, che ancora non ha una data.

Nella corsa Champions ennesima frenata del Manchester United, proprio in una serata che sulla carta poteva essere favorevole. I red devils cadono nel monday night sotto i colpi di Noah Okafor. L'ex Milan segna la sua prima doppietta in Premier League e regala al Leeds un successo preziosissimo nella corsa salvezza.

Inguaiando Roberto De Zerbi. Che ha esordito con una sconfitta alla guida del Tottenham. Gli Spurs ora sono virtualmente retrocessi, hanno ancora 6 partite per cambiare rotta ma un calendario tutt'altro che semplice. Gli Spurs giocano ininterrottamente nel massimo campionato inglese dal 1978 e una retrocessione, con un monte ingaggi di 158 milioni di euro, assumerebbe i contorni del catastrofico. Sportivamente ed economicamente parlando.

Venerdì 10 aprile

West Ham - Wolverhampton 4-0

Sabato 11 aprile

Arsenal - Bournemouth 1-2

Brentford - Everton 2-2

Burnley - Brighton 0-2

Liverpool - Fulham 2-0

Domenica 12 aprile

Crystal Palace - Newcastle 2-1

Nottingham Forest - Aston Villa 1-1

Sunderland - Tottenham 1-0

Chelsea - Manchester City 0-3

Lunedì 13 aprile

Manchester United - Leeds 1-2

La classifica

Arsenal 70

Manchester City 64

Manchester Utd 55

Aston Villa 55

Liverpool 52

Chelsea 48

Brentford 47

Everton 47

Brighton 46

Sunderland 46

Bournemouth 45

Fulham 44

Newcastle 42

Crystal Palace 42

Leeds 36

Nottingham 33

West Ham 32

Tottenham 30

Burnley 20

Wolverhampton 17

MARCATORI

22 reti: Haaland (Manchester City)

21 reti: Igor Thiago (Brentford)

15 reti: Semenyo (Manchester City)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sabato 18 aprile

Brentford - Fulham

Leeds - Wolverhampton

Newcastle - Bournemouth

Tottenham - Brighton

Chelsea - Manchester United

Domenica 19 aprile

Aston Villa - Sunderland

Everton - Liverpool

Nottingham Forest - Burnley

Manchester City - Arsenal