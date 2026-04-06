Como, uno zero per raggiungere l'Inter. L'apporto nullo dei panchinari friulani

Lontana dai guai, ma anche altrettanto distante da poter sognare un po’, l’Udinese è in un limbo e può giocare con tranquillità le partite che mancano da qui fino alla fine della stagione. Il Como invece sogna e sogna in grandissimo perché è in zona Champions e può allungare ulteriormente su un avversario come la Roma, uscita con le ossa rotte dalla partita di San Siro con l’Inter.

La squadra allenata da Fabregas è in un grande momento evidenziato appieno dalle cinque vittorie consecutive conseguite. Una sola sconfitta per i lariani nelle ultime 14 gare.

Però a Udine sono solo due le vittorie del Como in 18 partite di campionato tra Serie A, B e C. E proprio in C è arrivato l’ultimo successo datato 11 febbraio 1968 (0-1). In Serie A non ci sono affermazioni per i lombardi, il bilancio parla nettamente a favore dei friulani: 7 vittorie e 3 pareggi in 10 sfide.

Con un clean sheet (partita chiusa senza subire gol), il Como potrebbe raggiungere in vetta a questa particolare graduatoria, l’Inter. I nerazzurri per 15 volte hanno terminato il loro match con la porta inviolata, mentre la formazione di Fabregas è a quota 14.

Quasi nullo l’apporto della panchina per l’Udinese. Sono solo due le reti segnate da giocatori entrati a partita in corso nelle fila bianconere. La squadra allenata da Runjaic si trova all’ultimo posto in questo senso in compagnia del Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A UDINE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

18 incontri disputati

9 vittorie Udinese

7 pareggi

2 vittorie Como

21 gol fatti Udinese

10 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A UDINE

1931/1932 Serie B Udinese vs Como 0-1, 3° giornata

L’ULTIMA SFIDA A UDINE

2024/2025 Serie A Udinese vs Como 1-0, 3° giornata