La regola di fondo delle sfide tra Fabregas e Runjaić

Quella di oggi sarà la quarta sfida tra due allenatori, Kosta Runjaić e Cesc Fàbregas, che stanno vivendo assieme la loro seconda stagione in Serie A. Anche se il catalano, in Italia ad allenare ci è arrivato qualche mese prima rispetto al collega austriaco, conducendo il Como dalla B alla A.

E nei tre incontri disputati non si è usciti da una regola di fondo: ha sempre vinto chi giocava in casa. Per questo motivo si riparte con due affermazioni per Fabregas e una per Runjaic. E’ del Como e di conseguenza dell’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, l’unico successo davvero largo che si è verificato. Ci riferiamo al 4-1 del 20 gennaio 2025, in cui si misero in evidenza, Diao, Strefezza e Paz per i lariani.

Una sola volta il Como di Fabregas non ha segnato contro l’Udinese di Runjaic e in quella circostanza è uscito sconfitto dalla Bluenergy Arena per 1-0 (nello scorso campionato).

TUTTI I PRECENDENTI RUNJAIC VS FABREGAS

1 vittoria Runjaic

0 pareggi

2 vittorie Fabregas

2 gol fatti squadre Runjaic

5 gol fatti squadre Fabregas

TUTTI I PRECENDENTI RUNJAIC VS COMO

1 vittoria Runjaic

0 pareggi

2 vittorie Como

2 gol fatti squadre Runjaic

5 gol fatti Como

TUTTI I PRECENDENTI FABREGAS VS UDINESE

2 vittorie Fabregas

0 pareggi

1 vittoria Udinese

5 gol fatti squadre Fabregas

2 gol fatti Udinese