La regola di fondo delle sfide tra Fabregas e Runjaić
Quella di oggi sarà la quarta sfida tra due allenatori, Kosta Runjaić e Cesc Fàbregas, che stanno vivendo assieme la loro seconda stagione in Serie A. Anche se il catalano, in Italia ad allenare ci è arrivato qualche mese prima rispetto al collega austriaco, conducendo il Como dalla B alla A.
E nei tre incontri disputati non si è usciti da una regola di fondo: ha sempre vinto chi giocava in casa. Per questo motivo si riparte con due affermazioni per Fabregas e una per Runjaic. E’ del Como e di conseguenza dell’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, l’unico successo davvero largo che si è verificato. Ci riferiamo al 4-1 del 20 gennaio 2025, in cui si misero in evidenza, Diao, Strefezza e Paz per i lariani.
Una sola volta il Como di Fabregas non ha segnato contro l’Udinese di Runjaic e in quella circostanza è uscito sconfitto dalla Bluenergy Arena per 1-0 (nello scorso campionato).
TUTTI I PRECENDENTI RUNJAIC VS FABREGAS
1 vittoria Runjaic
0 pareggi
2 vittorie Fabregas
2 gol fatti squadre Runjaic
5 gol fatti squadre Fabregas
TUTTI I PRECENDENTI RUNJAIC VS COMO
1 vittoria Runjaic
0 pareggi
2 vittorie Como
2 gol fatti squadre Runjaic
5 gol fatti Como
TUTTI I PRECENDENTI FABREGAS VS UDINESE
2 vittorie Fabregas
0 pareggi
1 vittoria Udinese
5 gol fatti squadre Fabregas
2 gol fatti Udinese
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