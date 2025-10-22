Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

È Carrarese-Venezia dopo 28.447 giorni! Hasa ha il piede caldo

È Carrarese-Venezia dopo 28.447 giorni! Hasa ha il piede caldoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 12:06Le Statistiche
Redazione Footstats

C’è un precedente Carrarese-Venezia nella cadetteria italiana. È un bel po’ datato. Perché risale alla stagione 1947-1948. Le cronache dell’epoca raccontano di una partita che si sbloccò soltanto nel secondo tempo quando Salati al 15’ e Prunetti al 34’ misero a segno le reti del successo per 2-0 dei locali.
Sui quotidiani era impressa la data del 7 dicembre, sabato saranno trascorsi esattamente 28.447 giorni.
Soprattutto, i successivi 6 scontri diretti sono occorsi tutti in Serie C. Il più recente poco più di un decennio fa. Nel torneo 2013-2014, infatti, fu 0-1 con Bocalon man of the match grazie a un rigore trasformato al 41’.
Complessivamente i 7 incontri disputati sorridono agli ospiti a punti in ben 6 occasioni (e vittoriosi in 5).
La classifica 2025-2026 vede le due compagini vicine.
Giallazzurri con 11 punti (2V – 5X – 1P con 13GF e 9GS), 5 fra le mura di casa (1V – 2X – 1P con 6GF e 4GS). Arancioneroverdi a quota 13 (3V – 4X – 1P con 11GF e 6GS), ma soltanto 4 in trasferta (0V – 4X – 0P con 3GF e 3GS).
Lagunari che non perdono in esterna dal 18 maggio scorso, 3-0 per il Cagliari. Non vincono addirittura dai play-off 2023-2024, 1-0 a Palermo il 20 maggio. In regular season, poi, il successo lontano dal Penzo tarda dal 20 aprile 2024, 2-1 a Lecco (dopo ecco 25 impegni, spareggi esclusi, senza affermazioni).
Attenzione al carrarino Luis Hasa, giocatore arrivato in prestito dal Napoli, che nelle ultime 2 giornate è sempre andato a segno.

TUTTI I PRECEDENTI A CARRARA (SERIE B E SERIE C)
7 incontri disputati
1 vittoria Carrarese
1 pareggio
5 vittorie Venezia
4 gol fatti Carrarese
10 gol fatti Venezia

LA PRIMA SFIDA A CARRARA IN CAMPIONATO
Carrarese-Venezia 2-0, 12° giornata 1947/1948

L’ULTIMA SFIDA A CARRARA IN CAMPIONATO
Carrarese-Venezia 0-1, 7° giornata 2013/2014

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Sverko: "Voglio portare in alto il Venezia. Spero che la mia esperienza possa aiutare"... Sverko: "Voglio portare in alto il Venezia. Spero che la mia esperienza possa aiutare"
Un nuovo inizio per Hasa: la fiducia ritrovata a Carrara vale doppio Un nuovo inizio per Hasa: la fiducia ritrovata a Carrara vale doppio
Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'8ª giornata: Schiavi allunga in vetta Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'8ª giornata: Schiavi allunga in vetta
Altre notizie Le Statistiche
Arbitri 8^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 8^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
È Carrarese-Venezia dopo 28.447 giorni! Hasa ha il piede caldo È Carrarese-Venezia dopo 28.447 giorni! Hasa ha il piede caldo
Milan-Pisa: grandi numeri, un po' derby e anche sfida dell’ex Milan-Pisa: grandi numeri, un po' derby e anche sfida dell’ex
L'ultima mezz'ora è tabù per l'Udinese. E a Cremona i friulani... L'ultima mezz'ora è tabù per l'Udinese. E a Cremona i friulani...
Con Sarri (e la Lazio) Juric va in difficoltà. Le rare gioie contro entrambi Con Sarri (e la Lazio) Juric va in difficoltà. Le rare gioie contro entrambi
Gol nella prima mezz'ora? In Genoa-Parma è molto difficile, perché... Gol nella prima mezz'ora? In Genoa-Parma è molto difficile, perché...
Gasperini, Chivu e le tante implicazioni speciali. Serie nera di Gasp con l'Inter... Gasperini, Chivu e le tante implicazioni speciali. Serie nera di Gasp con l'Inter
Pisa-Verona e una storia a due velocità. Una caratteristica comune Pisa-Verona e una storia a due velocità. Una caratteristica comune
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine news Serie A n.2 Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Immagine news Serie A n.4 Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il mercato
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Immagine news Serie C n.6 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?