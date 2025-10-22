È Carrarese-Venezia dopo 28.447 giorni! Hasa ha il piede caldo
C’è un precedente Carrarese-Venezia nella cadetteria italiana. È un bel po’ datato. Perché risale alla stagione 1947-1948. Le cronache dell’epoca raccontano di una partita che si sbloccò soltanto nel secondo tempo quando Salati al 15’ e Prunetti al 34’ misero a segno le reti del successo per 2-0 dei locali.
Sui quotidiani era impressa la data del 7 dicembre, sabato saranno trascorsi esattamente 28.447 giorni.
Soprattutto, i successivi 6 scontri diretti sono occorsi tutti in Serie C. Il più recente poco più di un decennio fa. Nel torneo 2013-2014, infatti, fu 0-1 con Bocalon man of the match grazie a un rigore trasformato al 41’.
Complessivamente i 7 incontri disputati sorridono agli ospiti a punti in ben 6 occasioni (e vittoriosi in 5).
La classifica 2025-2026 vede le due compagini vicine.
Giallazzurri con 11 punti (2V – 5X – 1P con 13GF e 9GS), 5 fra le mura di casa (1V – 2X – 1P con 6GF e 4GS). Arancioneroverdi a quota 13 (3V – 4X – 1P con 11GF e 6GS), ma soltanto 4 in trasferta (0V – 4X – 0P con 3GF e 3GS).
Lagunari che non perdono in esterna dal 18 maggio scorso, 3-0 per il Cagliari. Non vincono addirittura dai play-off 2023-2024, 1-0 a Palermo il 20 maggio. In regular season, poi, il successo lontano dal Penzo tarda dal 20 aprile 2024, 2-1 a Lecco (dopo ecco 25 impegni, spareggi esclusi, senza affermazioni).
Attenzione al carrarino Luis Hasa, giocatore arrivato in prestito dal Napoli, che nelle ultime 2 giornate è sempre andato a segno.
TUTTI I PRECEDENTI A CARRARA (SERIE B E SERIE C)
7 incontri disputati
1 vittoria Carrarese
1 pareggio
5 vittorie Venezia
4 gol fatti Carrarese
10 gol fatti Venezia
LA PRIMA SFIDA A CARRARA IN CAMPIONATO
Carrarese-Venezia 2-0, 12° giornata 1947/1948
L’ULTIMA SFIDA A CARRARA IN CAMPIONATO
Carrarese-Venezia 0-1, 7° giornata 2013/2014
