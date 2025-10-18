Gasperini, Chivu e le tante implicazioni speciali. Serie nera di Gasp con l'Inter

C’è un solo precedente tra Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu in veste di allenatore ed è anche relativamente recente, perché risale all’ultima giornata dello scorso campionato, quando il Parma è andato ad imporsi a Bergamo contro l’Atalanta per 3-2.

Ma la sfida contro tra i due ci propone anche tutta una serie di incroci che sono curiosi e che la rendono speciale, oltre alle implicazioni di classifica.

Gasp per esempio è stato anche allenatore dell’Inter. La sua è stata una breve, brevissima parentesi durata giusto il tempo di tre partite di campionato, all’inizio della stagione 2011/12, con zero vittorie all’attivo, un pari e due sconfitte come bilancio. Il tutto prima dell’esonero.

Contro l’Inter invece, il tecnico piemontese ha un bilancio fortemente negativo. In 31 incroci di campionato ha vinto solamente 5 volte e perso la bellezza di 17. Non vince contro i nerazzurri dall’11 novembre 2018. Dopo quell’affermazione sono arrivati 5 pareggi e 8 sconfitte, di cui 6 consecutive nelle ultime 6 gare. Un andazzo che Gasperini vorrebbe cambiare.

Per la prima volta da allenatore Chivu affronta la Roma, squadra di cui però è stato giocatore dall’estate del 2003 a quella del 2007. Questo giusto per aggiungere qualche tocco in più ad una sfida che è già molto interessante di suo.

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS CHIVU

0 vittorie Gasperini

0 pareggi

1 vittoria Chivu

2 gol fatti squadre Gasperini

3 gol fatti Chivu

TUTTI I PRECEDENTI GASPERINI VS INTER

5 vittorie Gasperini

9 pareggi

17 vittorie Inter

24 gol fatti squadre Gasperini

56 gol fatti Inter