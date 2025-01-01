Pisa-Verona e una storia a due velocità. Una caratteristica comune

Oltre ad essere all’ultimo posto in coabitazione con il Genoa, il Pisa è una delle quattro squadre di A a non aver ancora vinto una partita. Le altre sono, il Genoa, per l’appunto, la Fiorentina…e il Verona che i pisani si ritroveranno davanti questo pomeriggio.

I gialloblu, purtroppo per loro, possono vantare (si fa per dire) anche il peggior attacco del torneo con due sole reti realizzate in cinque partite.

Pisa-Verona ha una storia a due velocità. Ce n’è una prima favorevole ai padroni di casa che arriva fino alla stagione 1979/80. Da quel momento in poi per i nerazzurri sono arrivate poche soddisfazioni (due vittorie e un pari) e diverse amarezze. Ma soprattutto, da quel momento in poi, il Pisa in casa ha realizzato solamente tre gol in undici gare contro gli scaligeri.

Non è affatto un caso che troviamo Pisa e Verona (con la compagnia del Parma in questo caso) in fondo anche alla classifica dei giocatori diversi andati a segno: sono solo due per squadra.

TUTTI I PRECEDENTI A PISA (SERIE A E SERIE B)

26 incontri disputati

11 vittorie Pisa

9 pareggi

6 vittorie Verona

35 gol fatti Pisa

21 gol fatti Verona

LA PRIMA SFIDA A PISA

1935/1936 Serie B Pisa vs Verona 3-1, 5° giornata

L’ULTIMA SFIDA A PISA

2016/2017 Serie B Pisa vs Verona 0-0, 11° giornata