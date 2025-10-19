Con Sarri (e la Lazio) Juric va in difficoltà. Le rare gioie contro entrambi

Per la dodicesima volta quest’oggi si affrontano da allenatori Ivan Juric e Maurizio Sarri. Solamente due volte, di cui una in casa, il croato è riuscito a battere il collega. L’ultima volta lo ha fatto in Lazio-Torino 0-1 alla 33esima giornata del campionato di Serie A 2022/23.

Anche contro la Lazio, Juric parte dietro. Anche qui troviamo solamente due affermazioni dell’attuale tecnico dell’Atalanta, a fronte di sei sconfitte. L’ultima vittoria è esattamente la stessa ottenuta contro Sarri (che anche allora era il tecnico biancoceleste) che abbiamo già citato in precedenza. Pesante davvero il ko subito contro i capitolini il 26 luglio 2020. In quella circostanza Juric guidava il Verona che ha perso in casa per 5-1 (tripletta di Immobile, tanto per gradire).

Sarri contro l’Atalanta, qui la situazione è molto più equilibrata. Il tecnico toscano ha vinto 7 volte perdendo in 5 occasioni. Sei volte ha affrontato gli orobici sulla panchina della Lazio e c’è perfetto equilibrio in questo senso: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS SARRI

2 vittorie Juric

4 pareggi

5 vittorie Sarri

8 gol fatti squadre Juric

14 gol fatti squadre Sarri

TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS LAZIO

2 vittorie Juric

5 pareggi

6 vittorie Lazio

11 gol fatti squadre Juric

21 gol fatti Lazio

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS ATALANTA

7 vittorie Sarri

6 pareggi

5 vittorie Atalanta

26 gol fatti squadre Sarri

25 gol fatti Atalanta