Con Sarri (e la Lazio) Juric va in difficoltà. Le rare gioie contro entrambi
Per la dodicesima volta quest’oggi si affrontano da allenatori Ivan Juric e Maurizio Sarri. Solamente due volte, di cui una in casa, il croato è riuscito a battere il collega. L’ultima volta lo ha fatto in Lazio-Torino 0-1 alla 33esima giornata del campionato di Serie A 2022/23.
Anche contro la Lazio, Juric parte dietro. Anche qui troviamo solamente due affermazioni dell’attuale tecnico dell’Atalanta, a fronte di sei sconfitte. L’ultima vittoria è esattamente la stessa ottenuta contro Sarri (che anche allora era il tecnico biancoceleste) che abbiamo già citato in precedenza. Pesante davvero il ko subito contro i capitolini il 26 luglio 2020. In quella circostanza Juric guidava il Verona che ha perso in casa per 5-1 (tripletta di Immobile, tanto per gradire).
Sarri contro l’Atalanta, qui la situazione è molto più equilibrata. Il tecnico toscano ha vinto 7 volte perdendo in 5 occasioni. Sei volte ha affrontato gli orobici sulla panchina della Lazio e c’è perfetto equilibrio in questo senso: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS SARRI
2 vittorie Juric
4 pareggi
5 vittorie Sarri
8 gol fatti squadre Juric
14 gol fatti squadre Sarri
TUTTI I PRECEDENTI JURIC VS LAZIO
2 vittorie Juric
5 pareggi
6 vittorie Lazio
11 gol fatti squadre Juric
21 gol fatti Lazio
TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS ATALANTA
7 vittorie Sarri
6 pareggi
5 vittorie Atalanta
26 gol fatti squadre Sarri
25 gol fatti Atalanta