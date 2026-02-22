Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:00
La vittoria contro il Como, poi quella contro la Jagiellonia. Ed è in Polonia che si è rivisto, centrale, straordinario a livello tecnico pur in mattonelle lontane da quelle in cui è 'nato', Jacopo Fazzini. Che a gennaio ha preso una decisione forte, che adesso è finalmente pronto per andare oltre a premesse e promesse, all'interno di un'annata con tanti aspetti e sfaccettature per l'ex giocatore dell'Empoli.

Fazzini e le scelte tra passato e futuro
Così Jacopo Fazzini dalla Polonia, dopo la gara da protagonista giocata nell'andata dei play-off di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia. "Io adesso sto bene, mi sono ripreso al 100%, ho avuto un po' di mesi particolari e un problema alla caviglia che mi portavo dietro da tanto. Ora voglio tornare ad aiutare la squadra. Il mio futuro? Ho cinque anni di contratto con la Fiorentina, la mia volontà è sempre stata quella di rimanere, ovviamente compatibilmente con l'opportunità di giocare. Per me è un onore indossare questa maglia".

