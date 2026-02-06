L'Inter ha voluto trattenere Luis Henrique: rifiutata un'offerta da 30 milioni del Bournemouth

L'Inter ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro per Luis Henrique. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Bournemouth avrebbe messo sul piatto una cifra davvero considerevole per il brasiliano, ma il club nerazzurro non ha voluto cedere l'esterno, sia perché in questo momento Dumfries è ancora ai box, sia perché è convinta che, se le offerte non mancano, significa che l'ex Marsiglia ha qualità importanti che devono solo essere tirate fuori.

Chivu lo ha centellinato inizialmente, utilizzandolo davvero poco. Dopo invece gli ha consegnato le chiavi della corsia destra e lo ha impiegato quasi sempre da titolare, permettendogli di crescere insieme alla squadra. Ancora in alcune occasioni è un po' timido e troppo scolastico, però è innegabile che sia ormai centrale nel progetto tecnico, visto che ha collezionato 26 presenze stagionali.