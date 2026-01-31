Podcast TMW La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro

Il ritrovato Nicolò Fagioli è tra i protagonisti che Firenze attende più di ogni altro in questo delicatissimo finale di stagione. La Fiorentina vuole raggiungere a ogni costo la salvezza e per farlo si aggrappa alle idee e alle giocate di un calciatore che Paolo Vanoli ha messo al centro del suo progetto tattico. E che in cabina di regia, da volante, da perno, da conduttore del gioco, ha ritrovato una forma e una qualità che tutti conoscevano ma che negli ultimi tempi non era riuscito a mettere in campo. Fagioli è ritrovato, la sfida è lanciata... A un milanista. Anche per conquistare l'Italia.

