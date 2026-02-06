Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, è iniziata l'era Paratici: "Scelta fatta quando avevamo 6 punti. Qui tutto per far bene"

Niccolò Righi
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Niccolò Righi

In casa Fiorentina è stato il giorno di Fabio Paratici. Il nuovo direttore sportivo dei gigliati è stato presentato in conferenza al Viola Park e ha subito precisato il motivo che lo ha spinto a lasciare la Premier League e un club come il Tottenham per i toscani: "Ho fatto questa scelta il 15-16 dicembre quando la squadra aveva 6 punti. Penso sia stata una scelta coraggiosa, ma l'ho fatta perché era il momento giusto di tornare in Italia in una squadra con una priorità seria, infrastrutture top e una città che è un brand internazionale e che ci da grandi vantaggi in termini di visibilità".

L'obiettivo, per Paratici, resta comunque la salvezza, ribadito a più riprese: "Oggi dobbiamo accettare che nei prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire fino al 24 maggio. Nessuno si scordi che non risolveremo il problema prima di quella data. Poi penseremo alla fase 2". Una fase 2 che dovrebbe portare, come ammesso dallo stesso dirigente, ad una Fiorentina "più internazionale", che sia attrattiva e faccia divertire. Il modello torna ad essere sempre realtà che sono riuscite ad emergere come Atalanta e Bologna, "da emulare, senza scimmiottare" ha detto Paratici, che poi ha ammesso: "Veniamo sempre pagati puntualmente, viaggiamo 5 stelle, ci alleniamo 5 stelle, mangiamo 5 stelle. Qui c'è tutto per far bene".

L'ex Juventus è tornato anche sulla voce di una presunta clausola sul contratto che lo libererebbe in caso di retrocessione dei viola in Serie B: "Non è nel mio stile, è quasi superfluo precisarlo. Io ho firmato per 4 anni e mezzo quando la squadra aveva sei punti. Conoscevo la situazione, non c'è nessuna clausola". Infine, ha ribadito la propria fiducia in Vanoli e Kean: " Vanoli è il Re Leone degli spogliatoi. Noi siamo qui per supportarlo, non per sostituirlo. Gode di tutta la mia stima. Moise è il miglior centravanti che abbiamo in Italia. Sta a lui fare il Kean e noi metterlo in condizione".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DI FABIO PARATICI

