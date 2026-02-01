Podcast TMW Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso

'Non faremo interventi sul mercato a gennaio'. Come un mantra, senza sosta. Il Como continuava a ripeterlo e alla fine... Ha avuto ragione il club di Mirwan Suwarso allenato da Cesc Fabregas. Nessun innesto a gennaio, perché la strategia era definitva, perché non c'erano emergenza, perché nulla c'era da correggere. Da migliorare? Sempre. Però la strategia è chiara. Anche per l'estate.

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio.

Per l'estate balla il futuro di Nico Paz. E' arrivato l'assist di... Alvaro Morata

Negli scorsi ha fatto chiacchierare la battuta fatta da Alvaro Morata al compagno Nico Paz. Dopo il successo per 3-1 sulla Fiorentina in Coppa Italia, l'attaccante spagnolo ha risposto ad una domanda circa il futuro dell'argentino che come noto potrebbe tornare al Real Madrid grazie alla clausola di recompra in mano ai Blancos dal giorno del suo trasferimento sul lago: "Se rimane qui con noi un altro anno, gioco gratis", ha detto Morata. Non è finita. Anche il presidente del Como Mirwan Suwarso ha scelto di utilizzare l'ironia. Ripostando una storia con queste parole, ha taggato Nico Paz dicendogli: "Tocca a te". Il futuro dell'argentino sarà ovviamente al centro di importantissime dinamiche di mercato, col Como che proverà comunque a dire la sua nonostante i precedenti accordi col Real Madrid. Cosa farà Nico?