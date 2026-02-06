Palmieri su Pierini alla Samp: "Si sono voluti fortemente. Fredberg decisivo per il trasferimento"

Intervistato dall’edizione genovese de La Repubblica il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha parlato del trasferimento dell’attaccante Nicholas Pierini alla Sampdoria avvenuto in questo mercato di riparazione: “Sono felicissimo di vedere Nicholas Pierini alla Sampdoria, ha grandi qualità e può offrire un importante contributo. Andrea Mancini non ha mai mollato, il mio grande amico Giovanni Invernizzi mi ha tempestato di chiamate e l’intervento finale di Jesper Fredberg è stato decisivo per chiudere la trattativa. Sono stati interlocutori ideali”.

Palmieri sottolinea anche la volontà del giocatore di andare a giocare con maggiore continuità dopo le 11 presenze collezionate in neroverde: “Mi ha subito detto che gli sarebbe piaciuto andare alla Sampdoria. Mi ha chiamato, prima, durante e dopo il trasferimento per ringraziarmi. L’ho conosciuto che era un ragazzo, c’è un rapporto di affetto reciproco e anche se non è di tante parole, ormai ci conosciamo bene”.

Palmieri, che è anche un ex blucerchiato avendo indossato quella maglia per due anni, si sofferma poi sulle caratteristiche dell’attaccante che può giocare sia come esterno sia dietro a una punta, ma anche come mezzala votata all’attacco in caso di emergenza: “Ha grandi capacità nelle esecuzioni in porta, conclude di sinistro e con il destro con grande facilità”.