Ranieri apre al grande ritorno di Francesco Totti: “Può essere utile alla Roma. Gasp martella”

Il grande ritorno di Francesco Totti alla Roma può diventare realtà. Ad annunciarlo è Claudio Ranieri, advisor dei Friedkin per la società giallorossa: “Ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere veramente utile alla Roma - ha detto l’ex tecnico giallorosso nell’intervista rilasciata a Sky nel corso della giornata appena conclusa -. Francesco è una parte della Roma”.

Ranieri ha anche tratteggiato il percorso dei capitolini nell’affidarsi a Gian Piero Gasperini in panchina: “La richiesta è stata chiara: vogliamo essere in Champions League. Poi ci sarà l’anno in cui magari vincerai lo scudetto e l’anno in cui faticherai. Non si può dire a un allenatore devi fare questo o quello”. Spazio anche alle complicate trattative per i rinnovi dei contratti di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala: “Per la sopravvivenza del club bisogna abbassare il monte stipendi, sennò non ce la facciamo con le regole UEFA. Non è che la società non vuole, è che altrimenti non ci si riesce. In base a quello che hanno fatto sul campo e a quello che ci dirà l’allenatore e alle valutazioni della società, se c’è un incontro bene. Altrimenti ci si saluta”.

È un progetto, quello illustrato da Ranieri, che per molti aspetti ricalca gli anni di Gasperini all'Atalanta. Con una grossa differenza: nelle sue dichiarazioni, Sir Claudio parla di scudetto, seppure en passant. Non è una parola leggera, specie in una piazza ontologicamente ambiziosa come Roma. E decisamente più pretenziosa di Bergamo.