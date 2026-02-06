Sudtirol, Castori: "Veniamo da un periodo positivo. L'ottimismo è giusto, l'euforia no"

Il tecnico del Sudtirol Fabrizio Castori ha incontrato venerdì mattina gli operatori dell’informazione nel corso della conferenza stampa in vista della gara esterna di sabato sul campo della Carrarese.

Ecco la sintesi dei principali argomenti trattati.

CONDIZIONE DELLA SQUADRA

"La squadra arriva alla partita dopo una settimana di lavoro con il consueto impegno e la solita applicazione in allenamento. C’è consapevolezza della difficoltà della gara e del valore dell’avversario che andiamo ad affrontare. Veniamo da un periodo positivo, ma il calcio non è una scienza esatta e bisogna tenere gli occhi bene aperti, restare prudenti e concentrati. L’ottimismo è giusto, l’euforia no. Viviamo la giornata e pensiamo alla partita più importante, che è sempre la prossima, con l’obiettivo di fare risultato."

GESTIONE DELLE ROTAZIONI E DELLE ASSENZE

"Il turnover a volte è anche obbligatorio tra acciacchi e altre complicazioni, ma per questa gara non ci sono particolari problemi di stanchezza. L’eventuale ricambio è fisiologico nell’arco del campionato. L’assenza di Tronchin per squalifica rientra nelle dinamiche della stagione: ci sono giocatori in grado di rimpiazzarlo e le soluzioni sono già state valutate. Chi sarà chiamato a giocare farà il proprio dovere."

L’AVVERSARIO

"La Carrarese è una squadra in grande condizione, giovane, strutturata, con entusiasmo e un’identità precisa di gioco. È ben allenata e molto difficile da affrontare per organizzazione e caratteristiche. Arriva da risultati importanti e ha dimostrato grande valore anche nella recente sconfitta a Venezia. Si tratta di un banco di prova tosto, contro un avversario pericoloso, che merita grande attenzione e rispetto."