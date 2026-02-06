Wesley: "Gerson mi disse che Roma è fantastica. Lavoro per avvicinarmi a Cafu"

Wesley è al primo anno in Italia e, come accade di consueto, è stato intervistato da idealista.it, che collabora proprio con la Roma: "L'impatto con la città è stato bellissimo: prima volta nella Capitale e prima esperienza fuori dal Brasile".

Dove trascorre il suo tempo libero?

"Il primo monumento che ho visto è stato il Colosseo, mentre il quartiere dove vivo, Casal Palocco, è un luogo dove mi trovo molto bene. C’ è tanto verde e spazi giusti anche per la famiglia, con la quale passo il mio tempo libero".

Si dice che Gerson le abbia parlato bene di Roma.

"Siamo amici da anni e abbiamo un grande rapporto. Mi disse che Roma è davvero una piazza fantastica e giusta per fare calcio. E aveva ragione!".

Che tipo è nel tempo libero?

"Devo ammettere che mi piace fare una vita tranquilla e godermi casa con la mia famiglia. Mi piace stare in compagnia, però allo stesso tempo adoro stare tranquillo per ricaricare le batterie dai tanti impegni che abbiamo".

Ha voluto scegliere una casa vicino al centro sportivo?

"La ricerca del luogo dove andare a vivere è stata guidata dalla necessità di stabilirmi in un quartiere tranquillo, che piacesse a me e alla mia famiglia. Non a caso molti miei compagni hanno fatto la mia stessa scelta".

Cafu e Maicon solo soltanto due dei brasiliani che sono passati da Roma. Si rivede in loro?

"È difficile fare paragoni, perché parliamo di due giocatori importanti e fortissimi. Io sto lavorando per migliorare sempre di più e cercare di avvicinarmi al mio idolo, che è Cafu".

Pensa di stabilirsi a Roma anche dopo la carriera eventualmente?

"Sicuramente sto pensando di acquistare una casa. È un’idea che ho in mente e spero presto di avere le idee più chiare a questo proposito. In futuro non escludo di poter investire nel mercato immobiliare, anche in Brasile".