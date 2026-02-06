Audace Cerignola, Di Toro: "Il richiamo della Serie B ha pesato sulla scelta di Cuppone"

"A 28 anni Cuppone aveva la possibilità di giocarsi qualche chance in categoria superiore, questo ha fatto la differenza nella scelta". Il direttore sportivo dell'Audace Cerignola Elio Di Toro spiega così nel corso di un'intervista ai microfoni di SeiTv,, la scelta del centravanti Luigi Cuppone di approdare alla Virtus Entella nel mercato di gennaio: "C'era anche una squadra importante come la Salernitana, - si legge su Tuttosalernitana.com - ma il richiamo di una possibilità che non gli sarebbe forse ricapitata ha fatto leva sulla scelta".

Sulla trattativa con il giovane Iervolino.

"La trattativa si era sviluppata già da una settimana. Avevo parlato col ragazzo che mi aveva dato disponibilità. Negli anni sono cresciuto anche grazie alla società che mi ha dato tutto quello che poteva e poi c'è stato anche un pizzico di fortuna. Iervolino è un giocatore di rendimento con buon piglio. Domani in campo? Non credo, si allena con noi da pochi giorni".

Si è creato un bel rapporto col mister Maiuri, questa è la ricetta vincente.

"Maiuri ha avuto l'intelligenza e l'etica di sposarsi col nostro percorso. Nei momenti di difficoltà la differenza la fa l'unione. Io cerco di mantenere in vita un percorso, con lui si è creato questo modo di stare insieme che alla lunga ha fatto la differenza, grazie all'aiuto dei giocatori e della società".