Spezia, Daniele Verde verso la Turchia: accordo con il Karagümrük
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’attaccante dello Spezia Calcio Daniele Verde ha firmato con il Fatih Karagümrük, club di massima serie turca. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto: si attende ora soltanto l’annuncio ufficiale.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
