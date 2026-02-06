Pescara, Insigne: "Sono il primo a credere alla salvezza, altrimenti non sarei qui"

Lorenzo Insigne, nuovo attaccante del Pescara, tornato nel club che lo ha lanciato nel grande calcio, è stato intervistato ai canali ufficiali del club: "Ci tenevo a tornare qua, per aiutare la squadra e la società. Mi hanno sempre trattato con amore e affetto, sia la società che i tifosi. Ci tengo a ripagare al più presto e al meglio questo amore. Sappiamo che non è facile, però dobbiamo provarci. Per farlo dobbiamo stare tutti uniti fino alla fine sperando di festeggiare tutti insieme".

Le mie condizioni?

"Stiamo facendo un programma specializzato, non posso dire che domani starò bene altrimenti sarei un bugiardo. Un conto è allenarsi con la squadra, un conto è farlo da solo. Mi sono messo subito sotto, voglio aiutare i miei compagni. Saranno gli allenamenti e le partite a farmi ritrovare la forma, più minutaggio fai e più cresce la forma".

Una promessa ai tifosi?

"Ho visto la squadra in questi giorni, i ragazzi ci tengono tanto alla salvezza. Sono il primo a crederci, altrimenti non sarei qui. Posso garantire che entreremo sempre in campo per lottare per questa maglia e daremo tutti il 100% e anche qualcosina di più per arrivare all'obiettivo".