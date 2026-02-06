Il Bayern Monaco vuole rinnovare la difesa: i tedeschi pensano anche a Bisseck

La stagione di Yann Bisseck non sta passando inosservata in Germania. Secondo quanto riportato da Sport1, il difensore di proprietà dell'Inter è osservato dal Bayern Monaco che, nonostante la decisione di Dayot Upamecano di rinnovare il suo contratto, continua a cercare difensori per il reparto arretrato. Un'altra opzione è rappresentata da Luka Vuskovic croato in forza all'Amburgo, ma di proprietà del Tottenham.

In carriera il classe 2000 vanta 88 presenze e 6 gol con l'Inter, 68 gare e 6 reti con l'Aarhus, 3 partite con il Colonia, 15 apparizioni e 2 centri con la seconda squadra dei tedeschi, 10 match e un gol con il Roda, 3 gettoni e un gol con l'Under 21 degli olandesi, 3 sfide con l'Holstein Kiel e 5 incontri con l'Holstein Kiel II.

Inoltre è sceso in campo una volta con la Germania, 8 con l'Under 21, segnando una rete, 7 con l'Under 19, siglando un gol, 3 con l'Under 18 e 4 con l'Under 17, impreziosite da una rete. Nel suo palmares annovera una Serie A e una Supercoppa Italiana.