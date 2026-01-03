Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Luca Calamai
ieri alle 23:30
Spalletti è un grande allenatore ma non si può inseguire lo scudetto senza attaccanti. La Juve nel reparto offensivo ha una situazione preoccupante. Frutto di scelte sbagliate del passato e dell’estate scorsa. Il pareggio casalingo contro il Lecce, un’inattesa frenata dei bianconeri nell’assalto al vertice, è figlia degli errori dei suoi presunti bomber. Pagati pochi mesi fa a peso d’oro. Il rigore calciato da David è roba da dilettanti allo sbaraglio. E il gol sbagliato a porta vuota da Openda grida vendetta. Quanti soldi sono stati buttati via. David e Openda dovrebbero essere liquidati nel mercato invernale. A costo di dolorose perdite economiche. Poi c’è Vlahovic. Altro clamoroso errore di gestione della Juve. Dusan oggi è infortunato ma ormai è chiaro a tutti che non allungherà il contratto e quindi che a giugno se ne andrà a costo zero. Come si fa a portare un talento come Vlahovic con questa situazione contrattuale? Un vero suicidio sportivo e aziendale. In mezzo a questi errori c’è uno Spalletti che chiederà (e sono convinto otterrà) il massimo impegno a Dusan. In attesa di capire se ci saranno novità importanti dal mercato invernale. Luciano non ha nessuna fretta di allungare il suo di contratto. Prima vuole capire le basi reali del progetto Juve.


A Bergamo si è consumata una piccola rivincita calcistica. La Dea di Palladino ha battuto la Roma del vecchio maestro Gasp. Non è un risultato clamoroso. L’Atalanta anche se non sta vivendo la sua stagione migliore ha comunque valori tecnici importanti. Per il Gasp è uno schiaffo doloroso. Il sogno Champions è complicato. Come per la Juve anche la squadra giallorossa ha problemi di bomber. Se la proprietà della Roma vuole puntare auna delle prime quattro piazze servono rinforzi. Tanto per essere chiari: il solo Raspadori non basta.
La vittoria contro il Cagliari conferma che il Milan non ha più intenzione di regalare punti contro le piccole. Un cambio di rotta fondamentale. Credo che ci siano tre buoni motivi per parlare di scudetto in casa rossonera: 1) non partecipare alle Coppe regala punti in più in classifica; 2) Allegri sa come si vincono i campionati e 3) il Leao in versione goleador può dare una spinta decisiva. Come si dice a livello giornalistico sono tre indizi che fanno una prova. Allegri ha anche il vantaggio di poter navigare senza troppe pressioni. Sono altre le presunte Regine della Serie A. Anche l’arrivo di Fullkrug è funzionale alla sfida rossonera. L’attaccante tedesco non è una stella ma garantisce reti e sostanza. Fossi in Conte e Chivu farei di tutto per non portare questo Milan a un eventuale sprint scudetto.

