Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?

Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?TUTTO mercato WEB
Luca Calamai
Oggi alle 12:00Editoriale
Luca Calamai

In molti si chiedevano che Conte avremmo ritrovato dopo i tanti scatti d’ira e qualche giorno di insolita vacanza. Beh, la risposta arrivata dal Maradona è chiara. La squadra partenopea ha conquistato tre punti preziosi contro l’Atalanta del nuovo mister Palladino. Il Napoli dei tanti assenti ha dimostrato di aver ritrovato identità e fame, ha regalato colpi importanti e ha anche dimostrato di saper soffrire quando l’Atalanta ha reagito. Le qualità che da sempre accompagnano le squadre allenate da Conte. Ora che la bufera è passata resta un Napoli che può solo crescere e che ha le carte in regola per vincere ancora lo scudetto. Ho molto meno certezze per quanto concerne il cammino dei partenopei in Champions. Un torneo che è sempre stato indigeste per mister Antonio. Vedremo. Penso che soprattutto il ritorno di Lukaku potrebbe permettere ai campioni d’Italia di sperimentare nuove idee tattiche per la fase offensiva. Inoltre contro l’Atalanta sono andati a segno Neres e Lang. Figure che finalmente potrebbero aver conquistato l’attenzione e la stima di un Conte che rischia invece di perdere Hojlund.
Se il Napoli è uscito dal suo momento nero lo stesso non si può dire della Juve. Il matrimonio con il nuovo tecnico Spalletti ancora non funziona. Il pareggio di Firenze è un altro passo falso. C’è poco del pensiero del tecnico di Certaldo dall’attuale gruppo bianconero. O arriva velocemente la scossa oppure sarà molto complicato per la Juve centrare un posto in Champions. Altro che sogno scudetto. E un risultato negativo potrebbe far chiudere velocemente a Spalletti la sua avventura nel mondo Juve. Il contratto che ha firmato è tutto a favore degli uomini della famiglia Agnelli.

Tornando al presente Spalletti ha bisogno di cucire il vestito giusto addosso a Yldiz. Uno dei pochi in grado di alzare il livello della Juve ma molto deludente contro i viola.
La sfida di Firenze ha regalato un altro tema di dibattito. Il rigore prima dato poi cancellato a Vlahovic testimonia una volta di più di come sia sbagliato il protocollo del Var. Doveri andando a vedere le immagini rallentate si è accorto che il contatto Mari-Vlahovic non meritava la massima punizione. Quindi è stato evitato un errore. Ma a termine di protocollo forse il Var non aveva diritto di richiamare il direttore di gara davanti al video. Capite davanti con quale scenario assurdo dobbiamo convivere? Serve un cambio di rotta. Per difendere la credibilità di questo progetto arbitrale.
Quello che è credibilissimo invece è il lavoro che Italiano sta svolgendo alla guida del Bologna. Non è un caso che il buon Vincenzo abbia avuto come modello il calcio di Zeman. Il Bologna è spettacolo puro e ha il diritto di sognare un posto in Champions. Dopo Zemanlandia sta nascendo Italianolandia. Vedrete che tanti grandi giocatori presto sogneranno di essere allenati dall’attuale mister del Bologna.
Chiudo con il derby di Milano. Inter e Milan stanno bene ma non benissimo. Hanno voglia di vincere la stracittadina ma soprattutto non si possono permettere di perdere. E se alla fine dei giochi un bel pareggio accontentasse tutti? Ormai è chiaro che la corsa scudetto sarà una lunga volata. Il segreto per vincere il titolo sarà viaggiare senza scossoni. Perdere un derby di Milano non genera scossoni ma un vero e proprio terremoto.

Articoli correlati
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad... Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate.... Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic.... Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Altre notizie Editoriale
Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio... Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand... Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate... Alla faccia delle scaramanzie: all'Italia è andata bene al sorteggio Mondiale. Evitate le due bestie nere, gli azzurri partono sempre favoriti. Ecco perché uscire così sarebbe ancora più drammatico
Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un... Chiellini predica la calma per il rinnovo di Yildiz. Ma il turco merita davvero un riconoscimento? In casa Milan il protagonista delle riflessioni è Leao: il prolungamento non è necessario. Juve e rossoneri prendano esempio dal caso Kvara-ADL
Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto... Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti... Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale... L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad... Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
3 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
4 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
5 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 12^ giornata LIVE: Roma con Ferguson, Chivu sceglie la ThuLa
Immagine top news n.1 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
Immagine top news n.2 Chivu si affida a Lautaro e Thuram? Inter-Milan è un derby d’alta quota
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni della 12^ giornata
Immagine top news n.4 La prima Atalanta di Palladino non convince. Nonostante una buona reazione contro il Napoli
Immagine top news n.5 Il Napoli si ritrova dopo le polemiche: il 3-1 all'Atalanta è una grande dimostrazione per Conte
Immagine top news n.6 Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Immagine top news n.7 De Laurentiis chiude le polemiche di casa Napoli: "Bravo Conte a riprendere in mano la squadra"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Badelj su Sucic: "Può diventare tra i migliori d'Europa. Nuovo Brozovic? Difficile"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Barella esalta Chivu: "Mi è piaciuta la sua umanità, ha capito il nostro momento"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, dalle 12.00 la conferenza stampa di Fabio Grosso
Immagine news Serie A n.4 Savicevic ricorda il derby: "Quando Bergomi mi ha rovinato la stagione e l’addio al Milan"
Immagine news Serie A n.5 Torino, novità sulle corsie esterne: Biraghi apre all'addio, Bozzolan può arrivare subito
Immagine news Serie A n.6 Verona-Parma, le formazioni ufficiali: Giovane-Orban dal 1', esordio per Corvi, Valeri out
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, valutazioni su Biancolino: Bolzano decisiva. Idea Vivarini in caso di esonero
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Charlys: "Punto importante. Le cose più belle il nostro gruppo e i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Tutino: "Delusi dal risultato. Non c'è nessun problema nello spogliatoio"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Bani: "Abbiamo perso occasioni sicuramente per la troppa voglia di vincere"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, prosegue la 13ª giornata: tre gare in programma domenica
Immagine news Serie B n.6 Monza-Cesena: Mignani prova a fermare la marcia dei brianzoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Alcione, Cusatis non fa drammi: "Partita difficile ed equilibrata, sfortunati sul gol"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, D'Alesio: "Mai capitato di essere così passivi, non c'è nessuna giustificazione"
Immagine news Serie C n.3 Foggia, Barillari dopo il ko col Trapani: "Mettiamoci impegno e correggiamo i nostri difetti"
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Zauri: "Il gruppo è forte e sta crescendo. Guidonia squadra solida"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Nex Gen, Brambilla: "A Terni sarà una partita tosta contro una squadra esperta"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, prosegue la 15ª giornata: in campo le U23, occhi puntati su Cosenza-Benevento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 7ª giornata: oggi fari accesi su Como Women-Roma e Juve-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Con la Fiorntina gara cruciale, dobbiamo ridurre il gap con loro"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Contro il Como Women con voglia di riscatto dalla Champions"
Immagine news Calcio femminile n.4 Come Women, Sottili: "Bel momento, ma attenzione: con la Roma vietato abbassare la guardia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 7ª giornata: Ternana e Parma non vanno oltre il pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: il Napoli Women ora 2° in classifica. Genoa battuto in rimonta
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…