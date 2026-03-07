Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C'è anche Scamacca per Gattuso

© foto di Federico De Luca
Luca Calamai
ieri alle 23:30Editoriale
Luca Calamai

Max Allegri è tornato nel mirino del Real. Florentino Perez ha sempre avuto un debole per il tecnico livornese che è stato quando volte nel mirino dei bianchi di Madrid. Ma anche il quinto assalto probabilmente andrà a vuoto. Allegri non ha nessuna fretta di vivere la sua prima esperienza all’estero. Gli piace la sfida Milan. Vuole conquistare la zona Champions quest’anno e dare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione. In questi giorni è arrivato a Milano il boss rossonero Cardinale. Se vuole tenere Max deve solo fargli sentire piena fiducia e garantirgli un paio di colpi veri nella prossima campagna acquisti. Il Milan, a esempio, ha bisogno di un centravanti da venti gol garantiti.
E stasera occhi puntati sul derby. L’Inter ha lo scudetto in pugno e può piazzare il colpo del kappaò. Chi potrebbero essere gli uomini decisivi? Punto su Leao e Pio Esposito. Due giocatori completamente diversi ma con il fuoco addosso. Il portoghese vuole impreziosire una stagione che raramente lo ha visto grande protagonista. Le sue accelerazioni possono mettere in difficoltà la linea difensiva nerazzurra. Pio, invece, è micidiale dentro l’area di rigore avversaria. Può inventarsi qualcosa di speciale.
Vorrei chiudere il tema derby con una riflessione su Bastoni Dopo la clamorosa simulazione su Kalulu avevo invocato una sospensione del difensore dal gruppo azzurro. Gattuso invece ha deciso che lo chiamerà per le sfide che devono portarci al Mondiale. E penso sia giusto così.

Però Bastoni ribadisca il giorno del ritiro in Nazionale che ha commesso un errore. Sarebbe disastroso che passasse il messaggio di Bobo Vieri che ha dichiarato che così fan tutti. E no caro Bobo, questa tua riflessione è peggio del tuffo di Bastoni. Oppure pensi che sia bello insegnare ai giovani che truffare è normale?
Negli anticipi di oggi merita una sottolineatura la vittoria del Como a Cagliari. Conquistare i tre punti in Sardegna è un’impresa complicata per qualsiasi squadra. Anche le top d’Italia. La formazione di Fabregas sta abbattendo un ostacolo dietro l’altro. Sta crescendo in valore e autostima. Avviso ai naviganti: c’è anche il Como in corsa per la qualificazione Champions.
E naturalmente c’é anche la Juve che ha spazzato via un Pisa ormai destinato alla Serie B. La società bianconera spinge per il rinnovo di Spalletti. Vedremo. Il tecnico prima di impegnarsi per il futuro vuole risposte forti dal suo gruppo squadra. Vuole capire se si può fidare dell’attuale gruppo. Serve una base anche per inserire poi rinforzi veri. Intanto vedremo come tornerà Vlahovic che può essere deciso in questo sprint finale.
Non è invece da Champions il cammino dell’Atalanta. A salvare la Dea da una sconfitta dolorosa ci ha pensato Scamacca che ha realizzato nel finale una doppietta. A proposito, anche Scamacca si candida per la maglia di centravanti titolare dell’Italia di Gattuso.

