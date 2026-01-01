Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Luca Calamai
Oggi alle 00:32
Luca Calamai

Missione compiuta. In Italia l’Inter è di un altro pianeta. La squadra di Chivu prova a dimenticare la delusione patita con il Bode ribadendo la sua superiorità in campionato. L’ultima vittima è il generoso Genoa di De Rossi. La squadra nerazzurra ha lo scudetto in pugno. Quando alza i giri del motore trova con grande facilità la via del gol. Anche senza Lautaro. Anche senza i colpi del talento Pio Esposito. Il segnale è chiaro: Barella e compagni hanno il titolo in pugno. Solo loro potrebbero rimettere in corsa il Milan. Ma non è questa l’aria. Diverso il discorso guardando al futuro in Champions. Per tornare a essere candidati credibili al successo in Champions servirà nuova qualità. Serviranno nuove stelle. Il presidente Marotta stavolta potrebbe avere qualche soldo in più da spendere. Il primo passo sarà valutare il lavoro fatto da Chivu. Capire se il giovane tecnico ha le armi giuste per portare l’Inter in cima alla Champions. Vedremo cosa deciderà Marotta.

Vince anche il Napoli ma che fatica. Il gol in pieno recupero di Lukaku tiene vive le ambizioni di qualificazione Champions. Il futuro partenopeo passa dalla conquista di questo risultato. La grande Europa vale la conferma di Conte, la difesa dei giocatori più importanti e la possibilità di andare a intercettare due-tre nuovi acquisti di spessore. Ma sarà utile anche un’analisi severa di cosa non ha funzionato in questa stagione. La rosa del Napoli era a mio giudizio vicina a quella dell’Inter, Perché sono arrivati infortuni a raffica? Perché Conte non è riuscito a essere il solito valore aggiunto? Perché in Champions gli azzurri non sono mai stati protagonisti? Il presidente De Laurentiis aspetta risposte chiare. E convincenti.

Anche la Juve vorrebbe programmare il futuro ma ancora non sa se riuscirà o meno a qualificarsi per la Champions. Che vuol dire prestigio e, soprattutto, tanti soldi. Comolli e Chiellini sono pronti a rinnovare il contratto a Spalletti. Che sta tenendo a galla una barca che fa acqua da tante parti. Ma le certezze della dirigenza non sono ancora le certezze di tecnico di Certaldo. Spalletti vuole garanzie per il futuro. Vuole avere giocatori importanti in ruoli decisivi. Ma la Juve, la famiglia Elkann, è disposta ad aprire ancora una volta la cassa dopo i tanti aumenti di capitale? La squadra bianconera ha bisogno di un grande portiere, di un grande centrocampista e di un grande bomber. Tre stelle non tre calciatori buoni. La Juve pensa di convincere Vlahovic a restare abbassandogli l’ingaggio. Vi sembra un’opzione credibile per un bomber che tra pochi mesi tornerà proprietario del suo cartellino? Se la sua valutazione si può aggirare sui 35 milioni (e stiamo bassi) non avrà difficoltà a trovare in Premier un club disposto a garantirgli i soliti dodici milioni netti a stagione. Un milioncino al mese, tanto per capirci.
Sono curioso di capire anche quale sarà il percorso di crescita di un fantastico Como. Che oltre a inseguire la vittoria in Coppa Italia viaggia ai margini della zona Champions. Il facile successo sul Lecce è un altro piccolo passo verso una classifica da sogno. La domanda delle domande è: i ricchissimi proprietari del Como riusciranno a convincere Fabregas a continuare nel suo fantastico lavoro? E riusciranno a convincere Paz a restare almeno un altro campionato in riva al Lago? Perché il Como ha una rosa veramente intrigante ma tecnico e fantasista sono i motori insostituibili di un progetto che sta facendo innamorare il calcio italiano.

