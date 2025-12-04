Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Va creata una squadra di arbitri solo per il VAR. Si potrebbe recuperare anche qualche fischietto pensionato

Va creata una squadra di arbitri solo per il VAR. Si potrebbe recuperare anche qualche fischietto pensionato
Luca Calamai
Oggi alle 09:40Serie A
Luca Calamai

Ormai è chiaro a tutti: gli arbitri davanti al video sono diventati più importanti di quelli che vanno in campo. Le parole del designatore Rocchi hanno reso ancora più importante l'uso del mezzo tecnologico. Per evitare errori si può anche interpretare in maniera più elastica il concetto di "chiaro ed evidente errore". Lo dico subito, non mi entusiasma questo calcio sempre più tecnologico. L'errore anche clamoroso (penso al fallo di mano di Maradona al Mondiale in Messico) veniva considerato parte del gioco. Però se la strada è questa allora va percorsa a cento all'ora. Credo che sia inevitabile creare in tempi brevi una squadra di arbitri da Var. Ci devono essere direttori di gara bravi, mi verrebbe da dire i più bravi. Che siano capaci di sommare sensibilità e competenza professionale alla capacità di saper leggere e interpretare al meglio le immagini televisive.

E soprattutto questo secondo aspetto non è scontato. Devono anche sapersi confrontare con l'arbitro in campo. La moviola (perché ormai di questo stiamo parlando) non può essere il solo giudice, Tocca al direttore di gara di campo saper trasmettere l'intensità di un contatto o il movimento di un braccio. Legandolo non a un fermo immagine ma all'andamento dell'azione. Ci vorrà del tempo per creare queste nuove figure ma è una strada da imboccare velocemente anche tra i più giovani. Tra l'altro l'arbitro da Var potrebbe andare oltre gli attuali limiti di età. Nel suo caso non sarà decisivo correre i cento metri a una certa velocità o garantire tot chilometri di corsa durante una gara.

Con queste premesse potrebbe avere ancora in azione un Orsato (che comunque sta svolgendo un ottimo lavoro come allenatore dei fischietti d C) o magari un Massimiliano Irrati il nostro miglior varista. Ma sono soltanto due esempi. Intanto c'é un problema Var da gestire in questo complicato campionato. Il grande equilibrio nella lotta al vertice rende ancor più complicato il lavoro dei direttori di gara. Ogni errore, e purtroppo ce ne sono, accende polemiche infinite. E siamo solo a inizio dicembre. La questione dell'uso del Var dovrà essere valutata con attenzione a fine stagione. Intanto cominciamo a immaginare anche una scuola di Var. Le telecamere sono i nuovi occhi degli arbitri ma certe immagini vanno sapute leggere. E interpretare.

