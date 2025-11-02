Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli

E’ presto per parlare di amore a prima vista. Ma di sicuro il matrimonio tra Spalletti e la Juve è iniziato nel migliore dei modi. Vincere contro questa Cremonese non è un esercizio semplice. Tre punti preziosi dopo quelli conquistati contro l’Udinese. In campo si sono viste cose nuove. Da sviluppare certo ma interessanti. Un ottimo punto di partenza. Il tecnico di Certaldo ha accettato un contratto capestro (otto mesi e rinnovo condizionato ai risultati) perché ha una voglia matta di tornare in panchina. Dopo la delusione con la Nazionale ha la volontà di spaccare il mondo. Parlare di scudetto il giorno della sua presentazione poteva essere una scelta pericolosa. Ma la Juve di Cremona, la prima di Luciano, può pensare senza arrossire al titolo. E l’accelerazione del tecnico toscano è per il gruppo bianconero energie pura. Aspettando Yildiz c’è già una base importante. Un Vlahovic carico a pallettoni. A esempio. E un gruppo che dimostra di avere fame e buone idee. Avviso ai naviganti: chi pensa di poter vincere lo scudetto non perda di vista la nuova Juve. Garantisce il nuovo Spalletti.

A proposito di lotta scudetto c’é un Napoli che ha perso identità a causa dei tanti infortuni. Il para rigori Milinkovic-Savic regala altri punti d’oro alla squadra di Conte. Senza la prodezza su Morata il Como avrebbe potuto sbancare il Maradona. E’ un Napoli così, così. Fatico a pensare che la creatura di De Laurentiis possa portare avanti a cento all’ora la voglia di vincere un altro scudetto e il desiderio di andare fino in fondo in Champions. Il rischio è di restare a metà del guado su entrambi i fronti.

Vedremo cosa riuscirà a tirare fuori Conte e soprattutto vedremo se il mercato invernale porterà forze nuove in casa partenopea. Ma non servono gregari, servono giocatori di livello internazionale. Intanto applausi veri a un Como che ha l’atteggiamento da grande e talento in quantità industriali. Ero e resto convinto che l’acquisto di Morata non sia stato il colpo che serviva per completare la formazione di Fabregas. Lo spagnolo ha un grande nome e una grande storia ma non è il bomber spietato di cui ha bisogno questo lanciatissimo Como.

Da Udine arriva un segnale da non sottovalutare. Il mondo friulano sta regalano una nuova vita a un talento che temevamo di aver smarrito per sempre. Penso a Zaniolo autore del gol che ha permesso ai bianconeri di battere un’Atalanta che sembra di partita in partita la brutta copia della creatura di Gasperini. L’idea di calcio è la stessa ma la qualità complessiva è di un livello inferiore. Di Gasp ce n’è uno e forse è stato un errore quello commesso dai dirigenti della Dea di puntare su una sua copia., Juric. Vedremo. Siamo solo all’inizio della stagione. Ma pensando al nuovo Zaniolo suggerisco al cittì Gattuso di dare un’occhiata dalle parti di Udine. La nuova vita di questo gioiello potrebbe servire anche alla nostra Italia.

Chiudo con il caos Fiorentina. Oggi Pioli rischia il posto se non batte il Lecce. In quella che è una sfida delicata in chiave salvezza. Intanto si è dimesso Pradè che aveva da tempo chiuso il suo percorso a Firenze. Il presidente Commisso è già alla ricerca di un possibile sostituto. Alla piazza piacerebbe molto Giuntoli. Idea che condivido a patto che la proprietà gli lasci carta bianca. Giuntoli ha una voglia natta di rivincita dopo l’amara esperienza alla Juve. Sarebbe da prendere al volo. Ci pensi il presidente Commisso.